Le Maroc impose un droit antidumping définitif de 27% sur les luminaires LED chinois

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, le 23 décembre 2025, la clôture de l’enquête antidumping visant les importations de luminaires LED pour l’éclairage public originaires de Chine. À l’issue de cette procédure, les autorités ont décidé l’application d’un droit antidumping définitif de 27% sur ces produits, marquant une étape importante dans la protection de l’industrie nationale.

L’enquête avait été officiellement ouverte le 2 septembre 2024 à la suite d’une plainte déposée par la branche de production nationale (BPN). Cette démarche faisait suite à une montée en puissance des importations chinoises, soupçonnées d’être commercialisées à des prix inférieurs à leur valeur normale sur le marché marocain.

Une détermination préliminaire positive avait été rendue publique en mai 2025, concluant à l’existence d’un dumping, d’un dommage pour la production nationale et d’un lien de causalité entre les deux. Les résultats provisoires faisaient état d’une marge de dumping estimée à 27%.

La phase finale de l’enquête s’est appuyée sur les informations fournies par le requérant et les importateurs, les exportateurs chinois n’ayant pas coopéré aux questionnaires adressés par l’administration marocaine.

Lire aussi : Luminaires LED: l’enquête du département du Commerce extérieur confirme le dumping des importations en provenance de Chine

Selon les conclusions du ministère, la branche nationale a subi un dommage important, matérialisé par une baisse de la production, des ventes, des parts de marché et du taux d’utilisation des capacités, enregistrant même des pertes en 2023 en vendant à des prix inférieurs aux coûts de production.

Face à la fragilité et à la vulnérabilité de la production locale, aggravées par la sous-cotation notable des produits importés, les autorités ont décidé d’instaurer cette mesure de protection après avis favorable de la Commission de Surveillance des Importations (CSI), réunie le 21 novembre 2025. L’objectif affiché est de rétablir des conditions de concurrence loyale sur le marché marocain.

Cette décision intervient après une prolongation exceptionnelle de l’enquête de six mois. Annoncée le 28 juillet 2025, cette extension avait porté la durée totale de la procédure de 12 à 18 mois, afin de permettre la vérification d’éléments additionnels nécessaires à l’établissement de conclusions définitives.

Cette mesure s’applique aux luminaires LED destinés à l’éclairage public, utilisés principalement pour l’éclairage des rues, boulevards, parcs et places publiques.