Transport aérien: RAM et Malaysia Airlines unissent leurs réseaux

Le code share concerne les points de connexion reliant Casablanca à Kuala Lumpur via Doha, Londres et Paris, permettant aux voyageurs de bénéficier d’une plus grande flexibilité sur les réseaux des deux compagnies membres de l’alliance oneworld. À ce propos, Royal Air Maroc apposera son code «AT» sur les vols opérés par Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur (KUL) et Doha (DOH), Londres (LHR) et Paris (CDG). De son côté, Malaysia Airlines ajoutera son code «MH» sur les vols opérés par Royal Air Maroc entre Casablanca (CMN) et Doha (DOH), Londres (LHR) et Paris (CDG).

«En tirant parti de la force collective de nos compagnies partenaires au sein de l’alliance oneworld, nous sommes en mesure d’étendre notre portée bien au-delà de notre propre réseau, offrant à nos clients un meilleur accès, plus de flexibilité et de commodité pour leurs voyages à travers l’Afrique et au-delà», souligne Datuk Captain Izham Ismail, directeur général du groupe Malaysia Aviation.

De son côté, Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, indique que «ce partenariat stratégique avec Malaysia Airlines marque une étape importante dans le développement de notre réseau des destinations lointaines en Asie. Il renforce ainsi notre position en tant que transporteur facilitant le déplacement entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.»

Cette collaboration stratégique marque une étape importante pour les deux compagnies, qui renforcent ainsi leur présence mondiale et élargissent leur connectivité réseau. Face à la demande croissante de voyages entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie, ce partenariat permet aux deux transporteurs aériens d’optimiser leurs synergies opérationnelles respectives, offrant aux passagers un éventail élargi de destinations et des correspondances plus fluides via leurs hubs respectifs de Casablanca et Kuala Lumpur.

Royal Air Maroc et Malaysia Airlines sont toutes deux membres de l’alliance oneworld, donnant accès à un réseau mondial de plus de 900 destinations, avec des avantages de voyage harmonisés entre compagnies membres.