CAN: l’UMT appelle le personnel de Royal Air Maroc à une mobilisation nationale

Dans un communiqué, la Fédération appelle les employés et les cadres de Royal Air Maroc à une mobilisation totale et responsable. Le syndicat souligne que l’organisation de la CAN n’est pas seulement un défi sportif, mais aussi une occasion pour le Maroc de briller sur la scène internationale en démontrant son organisation, son accueil et son professionnalisme.

Royal Air Maroc, en tant que transporteur officiel du tournoi, aura un rôle clé à jouer dans l’accueil des équipes, des officiels et des supporters. C’est pourquoi l’UMT met l’accent sur la nécessité d’un engagement sans faille de la part de ses adhérents pour que cet événement soit une vitrine de l’excellence marocaine à l’échelle continentale et mondiale.

Le communiqué insiste également sur la fierté de l’UMT pour l’équipe nationale marocaine, dont la participation à la compétition sera un reflet de la puissance et de l’image du Maroc à travers le monde. L’UMT exprime son soutien aux Lions de l’Atlas et leur souhaite pleine réussite dans cette prestigieuse compétition.

Enfin, l’UMT rappelle que la défense des droits des travailleurs demeure sa priorité, tout en appelant à la mobilisation des équipes de Royal Air Maroc dans un esprit de discipline, de professionnalisme et de patriotisme pour assurer la réussite de cet événement historique.