Royal Air Maroc: 2026, année de la grande expansion

Royal Air Maroc s’apprête à franchir, en 2026, une étape décisive de son développement avec le lancement de l’une des phases d’expansion les plus ambitieuses de son histoire récente. La compagnie nationale prévoit l’ouverture d’au moins dix nouvelles liaisons internationales, tout en renforçant plusieurs axes long-courriers jugés stratégiques. «Au-delà de l’élargissement de son réseau, cette dynamique traduit une volonté affirmée de consolider Casablanca comme un hub aérien intercontinental majeur, au carrefour des échanges entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques»,souligne le quotidien Les Inspirations Eco du 17 décembre

Cette nouvelle séquence s’inscrit dans la continuité d’un plan engagé dès 2023, marqué par l’intégration d’une dizaine d’appareils supplémentaires, l’augmentation des fréquences sur des routes clés et l’ouverture d’une vingtaine de lignes internationales. L’année 2026 marque toutefois un changement d’échelle, tant par l’ampleur du déploiement que par la diversité géographique des destinations ciblées, confirmant une accélération stratégique assumée.

«Au cœur de cette vision, Casablanca s’impose comme le point d’ancrage central du dispositif», note Les Inspirations Eco. Toutes les nouvelles lignes annoncées seront opérées au départ de la capitale économique, illustrant une logique de concentration des flux et d’optimisation des correspondances. Cette organisation permet à Royal Air Maroc de capter des trafics de transit à forte valeur ajoutée, en particulier entre l’Afrique et l’Europe, mais aussi entre l’Afrique et l’Amérique du Nord. L’ouverture annoncée de la ligne directe Casablanca–Los Angeles, à partir de juin 2026, symbolise cette ambition, en reliant directement le continent africain à une grande métropole mondiale jusqu’ici peu accessible en vol direct depuis la région.

Sur le segment moyen-courrier, la compagnie adopte une stratégie de densification ciblée, fondée sur un maillage plus fin de l’Europe et du bassin méditerranéen. Dès avril 2026, cinq nouvelles destinations seront desservies depuis Casablanca, parmi lesquelles Bilbao et Alicante en Espagne, Beyrouth, Tripoli et Pointe-Noire. Ce choix reflète une volonté de répondre à des flux variés, qu’ils soient économiques, touristiques ou liés aux diasporas. L’Espagne occupe une place particulièrement centrale dans cette stratégie. Avec l’ajout de Palma en juin 2026, le réseau espagnol de Royal Air Maroc comptera sept destinations, confirmant le rôle clé de ce marché dans l’alimentation du hub casablancais. La même logique prévaut en Italie, où l’ouverture de Vérone viendra renforcer un réseau déjà dense, tandis qu’en France, l’arrivée de Lille en juillet 2026 élargira la couverture territoriale de la compagnie sur un marché historique et à forte demande.

Le long-courrier constitue, pour sa part, un marqueur clair de la montée en gamme recherchée par Royal Air Maroc. La compagnie prévoit d’augmenter les fréquences vers plusieurs destinations majeures, dont São Paulo, Miami, Washington et Dubaï. Cette montée en puissance s’appuie sur l’intégration progressive de nouveaux appareils long-courriers, conçus pour offrir un meilleur confort et des prestations alignées sur les standards internationaux les plus exigeants. Au-delà de la capacité, cette évolution traduit une attention accrue portée à l’expérience client, avec des cabines modernisées et des services connectés devenus déterminants dans la concurrence entre hubs mondiaux.

«En renforçant la connectivité du Maroc avec de grandes métropoles internationales, la compagnie contribue à soutenir l’attractivité du territoire et accompagne la croissance des échanges, du tourisme et des investissements», écrit Les Inspirations Eco. La mise en vente des billets à partir du 15 décembre marque l’entrée concrète de cette stratégie dans sa phase opérationnelle. Plus qu’une simple série d’ouvertures de lignes, l’année 2026 apparaît ainsi comme un jalon structurant dans la transformation de Royal Air Maroc en une compagnie de réseau pleinement intégrée aux grands flux aériens mondiaux.