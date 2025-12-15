Royal Air Maroc prévoit neuf liaisons directes vers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique à partir de 2026

Dans un communiqué, Royal Air Maroc annonce une nouvelle phase d’expansion de son réseau à partir de Casablanca. «Dès 2026, la compagnie lancera de nouvelles liaisons directes vers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, renforçant ainsi son rôle de passerelle stratégique entre les continents», indique le transporteur national.

«Depuis 2023, nous avons accueilli une dizaine d’appareils supplémentaires, augmenté nos fréquences sur plusieurs destinations stratégiques et ouvert près d’une vingtaine de lignes internationales. En 2026, nous franchissons une nouvelle étape avec au moins neuf nouvelles routes, renforçant ainsi la connectivité du Maroc avec les grandes métropoles mondiales et contribuant au rayonnement économique et touristique du Royaume», souligne Hamid Addou, PDG de RAM.

Lire aussi : Royal Air Maroc lance la première ligne directe Casablanca-Los Angeles à partir de juin 2026

Ce plan d’expansion repose sur deux piliers majeurs, à savoir le renforcement du réseau moyen-courrier et l’extension des liaisons long-courrier, facilitée par l’arrivée prochaine de nouveaux avions, indique Royal Air Maroc.

Après les annonces de Casablanca–Saint-Pétersbourg (à partir de janvier 2026) et Casablanca–Los Angeles (à partir de juin 2026), Royal Air Maroc lancera dès avril 2026 cinq nouvelles liaisons au départ de Casablanca: Pointe-Noire (Congo), Tripoli (Libye), Beyrouth (Liban), Bilbao et Alicante (Espagne).

Billets disponibles à partir du 15 décembre

Le réseau italien sera également renforcé avec l’ajout de la ligne directe Casablanca-Vérone à compter du 20 juin 2026, s’ajoutant aux sept liaisons existantes (Rome, Milan, Bologne, Naples, Catane, Turin et Venise). En France, Royal Air Maroc étendra sa présence avec l’ouverture de la ligne Casablanca–Lille en juillet 2026.

En parallèle, Royal Air Maroc augmentera ses fréquences sur plusieurs routes long-courrier stratégiques, notamment São Paulo, Miami, Washington et Dubaï, grâce à l’intégration de nouveaux appareils long-courriers. Ces derniers offriront un niveau de confort supérieur, des cabines modernisées et des services connectés, conformes aux standards internationaux les plus exigeants.

Les billets de ces vols seront disponibles à la vente à partir du 15 décembre, sur le site unternet de Royal Air Maroc, via les centres d’appel et les agences commerciales de la compagnie, ainsi que dans l’ensemble du réseau des agences de voyages partenaires.