Royaume-Uni: le corps d’une personne découvert dans le train d’atterrissage d’un avion d’Air Arabia en provenance du Maroc

L’information a d’abord été révélée par la BBC ce jeudi 18 juin. Selon les premières indications rapportées par la chaîne britannique, la découverte a été faite mardi vers 11h45 (heure locale), peu après l’arrivée d’un vol opéré par la compagnie Air Arabia.

La police du Sussex a indiqué avoir ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Une porte-parole de l’aéroport de Gatwick a, de son côté, confirmé que les équipes aéroportuaires coopèrent pleinement avec la police locale ainsi qu’avec le coroner britannique dans le cadre des investigations.

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La BBC précise que les autorités s’efforcent toujours d’identifier la victime et de déterminer les circonstances dans lesquelles elle s’est retrouvée dans le train d’atterrissage de l’appareil.

Selon les informations recueillies par Le360, il s’agirait d’un homme d’environ 24 ans, originaire d’Afrique subsaharienne et en situation de migration irrégulière. Les premières investigations s’orientent vers les circonstances de son éventuelle intrusion dans l’enceinte aéroportuaire, soit depuis le périmètre industriel de la Tanger Free Zone (TFZ), soit depuis les abords du site côté océan Atlantique, dans le secteur de Jbila-Achakar.

Nos sources indiquent que les autorités aéroportuaires de Tanger ont également été mobilisées pour recouper les informations liées à cet incident. Des investigations seraient en cours, notamment à travers l’exploitation des images des caméras de surveillance afin de déterminer si une intrusion a pu avoir lieu depuis l’intérieur de l’aéroport ou via les clôtures périphériques.

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Ces mêmes sources rappellent que l’enquête vise à établir d’éventuelles failles de sécurité, dans un contexte où les contrôles aux frontières font l’objet d’une vigilance renforcée.

Pour rappel, l’aéroport international Ibn Battouta de Tanger avait déjà été le théâtre d’un incident similaire en mars 2023, lorsqu’un individu avait réussi à se dissimuler dans un avion à destination de Londres. L’homme, de nationalité marocaine, s’était introduit dans la soute à bagages après avoir franchi les dispositifs de sécurité de l’aéroport, avant d’être intercepté à l’arrivée au Royaume-Uni.