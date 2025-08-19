À Saïdia, quatre Algériens interceptés en mer alors qu’ils voulaient rejoindre le Maroc

Dans la soirée du lundi 18 août, les forces auxiliaires sont intervenues en mer, près de Saïdia, pour secourir quatre ressortissants algériens qui tentaient de rejoindre le Maroc à la nage en longeant la frontière maritime entre les deux pays.

Selon une source locale, les individus ont été repérés grâce à un dispositif de vision thermique, permettant une intervention rapide des agents. Les quatre hommes ont été secourus puis remis aux autorités compétentes. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette traversée clandestine.

Cette opération intervient dans un contexte marqué par la multiplication de ce type de tentatives. La veille au soir, dimanche 17 août, les autorités avaient déjà intercepté un ressortissant algérien qui tentait de gagner illégalement la ville de Saïdia par voie maritime.