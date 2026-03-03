Casablanca: 43 migrants en situation irrégulière interpellés après des troubles signalés

Les services de la préfecture de police de Casablanca ont conduit, dimanche et lundi, d’importantes opérations sécuritaires après la circulation sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant des ressortissants d’Afrique subsaharienne en train de se jeter des pierres, mettant ainsi en danger les usagers de la route.

Dans un communiqué, la préfecture de police de Casablanca a indiqué que la police judiciaire du district de Mers Sultan a arrêté un ressortissant soudanais en situation irrégulière au Maroc, soupçonné d’être directement impliqué dans les actes criminels visibles sur la vidéo diffusée en ligne.

Les interventions menées à proximité du lieu des faits, à Casablanca, ont abouti à l’interpellation de 42 migrants en situation irrégulière, de différentes nationalités. Ces derniers ont fait l’objet des procédures judiciaires requises en vue de leur rapatriement.

Les services de sécurité poursuivent leurs enquêtes afin d’identifier et d’arrêter tous les individus impliqués dans ces actes portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public.

À noter que l’intervention rapide des forces de l’ordre à Casablanca a permis d’empêcher toute atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Elle a également contrecarré les tentatives de certains youtubeurs d’exploiter l’affaire et d’en donner une interprétation erronée, comme Hicham Jerando.