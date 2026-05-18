Société

La traque des trafiquants se poursuit dans le Nord: trois suspects arrêtés au large de Fnideq

Une frégate de la Marine Royale

Revue de presseUne tentative d’immigration clandestine à partir des côtes de Fnideq vers le préside occupé de Sebta a été avortée par les services de sécurité compétents. Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire liée à des réseaux mafieux opérant sur la rive espagnole, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Par La Rédaction
Le 18/05/2026 à 20h27

Des éléments de la gendarmerie maritime, en coordination avec les services de la Marine royale, ont réussi, samedi dernier, à mettre en échec une tentative d’immigration clandestine à partir des côtes de Fnideq vers le préside occupé de Sebta.

Ils ont rapidement interpellé une embarcation rapide de type Phantom qui transportait un candidat à l’immigration clandestine.

Cette opération s’est soldée par l’arrestation de trois individus de nationalité espagnole, dont deux originaires de la ville espagnole de La Línea de la Concepción, fief des réseaux mafieux, et un troisième, également de nationalité espagnole, natif du préside occupé de Sebta.

Ce dernier serait soupçonné d’appartenir à un réseau criminel impliqué dans le trafic international de drogue, précisent les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du mardi 19 mai.

Après l’arrestation des mis en cause dans cette opération, indiquent les mêmes sources, «une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet général compétent afin d’élucider toutes les circonstances liées à cette affaire».

D’autant plus que «des interrogations seraient soulevées quant à la partie qui aurait hébergé la personne interpellée dans la préfecture de M’diq-Fnideq avant sa tentative de transport clandestin par voie maritime vers le préside occupé de Sebta».

Cette affaire, poursuit le quotidien sur la base d’informations rapportées par des médias espagnols, serait liée au décès récent de deux gardes civils de la ville espagnole de La Línea de la Concepción, après avoir été percutés par une embarcation fantôme qui aurait été utilisée dans le trafic de drogue.

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue à la disposition de l’enquête, qui permettra de dévoiler toutes les ramifications de cette affaire ainsi que ses éventuelles connexions avec d’autres réseaux internationaux de trafic de drogue.

Ce qui remet sur le devant de la scène les défis sécuritaires dans la région du Nord, ainsi que la coopération sécuritaire avec les services compétents de la péninsule Ibérique afin de lutter contre le trafic de drogue, l’immigration clandestine et le crime organisé transnational.

Par La Rédaction
Le 18/05/2026 à 20h27

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