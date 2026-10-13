Le candidat du PAM Ahmed Touizi élu président de la Chambre des représentants

Ahmed Touizi, le nouveau président de la Chambre des Représentants a été élu par 220 voix contre contre 59 pour son concurrent du PJD, Driss Azami El Idrissi.

L’opération de vote a été présidée par le doyen des députés, l’istiqlalien Abdelaziz Abba âgé de 84 ans.

Cette élection est intervenue alors que la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri se prépare à annoncer la composition de son futur gouvernement, s’appuyant sur une majorité composée, outre du Parti authenticité et modernité (PAM, 96 sièges), de l’Istiqlal (65 sièges), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP, 29 sièges), et du Parti du Progrès et socialisme (22 sièges).