Politique

Qui pour diriger la Chambre des représentants? Réunion mardi pour élire son président

Lors d'une séance à la Chambre des représentants.. DR

Le bureau provisoire de la Chambre des représentants a convoqué, pour demain 13 octobre, une séance plénière consacrée à l’élection de son président et de son bureau permanent.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/10/2026 à 11h26

La réunion élective du président de la nouvelle chambre des représentants est prévue demain mardi à partir de 15 heures, avec la participation des 395 députés nouvellement élus.

Dans les milieux parlementaires, on avance le nom de Ahmed Touizi, membre du bureau politique du PAM, comme candidat potentiel de la majorité à la présidence de la Chambre des représentants.

De son coté, Abdellah Bouanou, du Parti de la justice et du développement (PJD) envisagerait de se présenter au poste de premier vice-président.

Cette séance intervient alors que la nouvelle cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri se prépare à annoncer la composition de son futur gouvernement, s’appuyant sur une majorité composée outre du Parti authenticité et modernité (PAM, 96 sièges) de l’Istiqlal (65 sièges), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP, 29 sièges), et du Parti du Progrès et socialisme (22 sièges).

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/10/2026 à 11h26
#Parlement#chambre des représentants#Élection#députés#Législatives

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