La Chambre des représentants élit ce mercredi ses structures

Au lendemain de l’élection d’Ahmed Touizi à la présidence de la Chambre des représentants, les députés poursuivent, ce mercredi 14 octobre, la mise en place des instances dirigeantes de l’institution. Cette nouvelle étape de l’organisation de la Chambre basse du Parlement intervient parallèlement aux consultations menées par la cheffe du gouvernement, Fatima-Ezzahra El Mansouri, en vue de la constitution de son équipe ministérielle.

Les travaux prévus dans l’après-midi doivent notamment porter sur la constitution des groupes parlementaires et la désignation de leurs présidents, ainsi que sur la mise en place des autres organes de la Chambre, conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Ces responsabilités seront réparties entre les différentes composantes de la majorité et de l’opposition.

Lire aussi : Ouverture du Parlement: les députés saluent les orientations royales et appellent à leur concrétisation

Sur le plan gouvernemental, Fatima-Ezzahra El Mansouri poursuit les discussions relatives à la répartition des portefeuilles ministériels entre les formations de la nouvelle coalition, qui réunit le Parti authenticité et modernité (PAM), le Parti de l’Istiqlal (PI), l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Élu mardi à la présidence de la Chambre des représentants avec 220 voix, contre 59 pour son adversaire du Parti de la justice et du développement (PJD), Driss Azami El Idrissi, Ahmed Touizi a affirmé vouloir exercer ses fonctions dans un esprit d’impartialité, au service de l’ensemble des députés, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition.

Lire aussi : Ouverture du Parlement: les défis de la déconcentration, de la jeunesse et de la migration au cœur du discours du Roi

Originaire de la province d’Al Haouz, dans la région de Marrakech-Safi, Ahmed Touizi a entamé sa carrière professionnelle dans l’enseignement, avant de s’engager dans l’action syndicale et politique. Il a également siégé pendant six ans au Conseil supérieur de l’enseignement.

Son parcours politique remonte à 1974, lorsqu’il rejoint l’Union nationale des forces populaires (UNFP). En 2008, il figure parmi les premiers responsables politiques à adhérer au Parti authenticité et modernité, nouvellement créé. Élu à plusieurs reprises à la Chambre des représentants, il dispose d’une longue expérience parlementaire.