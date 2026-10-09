Ouverture du Parlement: les députés saluent les orientations royales et appellent à leur concrétisation

Le roi Mohammed VI a présidé, ce vendredi 9 octobre, l’ouverture de la première session de la première année législative de la 12ème législature. La cérémonie s’est déroulée en présence notamment des conseillers du souverain, des membres du gouvernement sortant, de la nouvelle cheffe du gouvernement ainsi que de responsables de plusieurs institutions publiques. Quelque 200 représentants des médias étaient également mobilisés pour couvrir cette rentrée parlementaire.

À cette occasion, les députés du Parti authenticité et modernité (PAM), Hicham El Mhajri et Zineb Simou, ont souligné la portée des orientations royales en matière de souveraineté stratégique, notamment dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de la sécurité alimentaire, ainsi que dans les domaines de l’industrie, de l’économie numérique et de l’intelligence artificielle.

Les deux parlementaires ont également insisté sur la nécessité d’accélérer la déconcentration administrative et de renforcer le transfert des compétences de l’administration centrale vers les services territoriaux de l’État. Une démarche qu’ils considèrent comme l’un des leviers essentiels du développement territorial.

De son côté, le député du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Rachid Hamouni, est revenu sur les relations bilatérales entre le Maroc et l’Espagne, notamment sur la question migratoire et la situation des mineurs marocains non accompagnés présents à Sebta et Melilia.

Dans son discours, le souverain a évoqué les défis auxquels se heurte la coopération maroco-espagnole, en particulier ceux liés à certaines dispositions jugées dépassées. Il a annoncé que le Maroc présenterait prochainement à ses partenaires un document exposant une vision stratégique destinée à promouvoir le codéveloppement, la compétitivité économique et la stabilité régionale.

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Pour leur part, les députés de l’Istiqlal, Rahhal Mekkaoui et Madiha Khayr, présentée comme la nouvelle présidente du groupe parlementaire istiqlalien, ont mis l’accent sur les orientations royales relatives au modèle de développement, à la jeunesse, à la régionalisation et aux relations entre Rabat et Madrid.

«Sa Majesté a également insisté sur la souveraineté stratégique de notre pays, en tant que nation émergente, ainsi que sur le positionnement du Maroc sur la scène internationale», a déclaré Madiha Khayr. Elle a également relevé l’importance accordée par le souverain à la déconcentration administrative et à la régionalisation avancée.

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La députée du Parti de la justice et du développement (PJD), Amina Maelainine, a, quant à elle, souligné la dimension collective des défis évoqués dans le discours royal. «Sa Majesté a énoncé un ensemble de défis que nous sommes tous appelés à relever — gouvernement, Parlement et acteurs divers — tant au niveau économique que social», a-t-elle déclaré.

La parlementaire a également insisté sur la place accordée aux questions migratoires et au cadre juridique qui les régit, dans un contexte marqué, selon elle, par de récentes difficultés dans les relations avec les pays voisins.