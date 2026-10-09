Le roi Mohammed VI fixe les priorités de la 12ème législature devant le Parlement

Le roi Mohammed VI a adressé ses félicitations aux membres de la Chambre des représentants «pour la confiance que leur ont témoignée les électeurs». Le Souverain s’exprimait, ce vendredi 9 octobre devant le Parlement, à l’occasion de l’ouverture de la première session de la première année législative de la 12ème législature.

Selon le Roi, cette mandature intervient dans une «conjoncture exceptionnelle, riche en opportunités» lesquelles «pourraient ne pas se renouveler». Le Souverain appelle donc à les saisir «pour poursuivre la dynamique de réalisations dans les différents domaines».

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Le Roi attend du nouveau mandat législatif et gouvernemental qu’il constitue «un véritable tournant», tout en souhaitant que le Maroc affirme son ambition de «puissance économique émergente et fiable». Le Souverain veut aussi que le pays trouve «un équilibre harmonieux» entre la croissance économique et les impératifs d’une «justice sociale et spatiale renforcée».

Le Roi rappelle que le mandat parlementaire est «un engagement politique et un contrat moral» qui lie les élus aux citoyens. Il demande aux députés d’être «à la hauteur de cette responsabilité nationale», dont ils répondent «devant Dieu, les citoyens et l’histoire».

🇲🇦💬 Le Roi Mohammed VI, s’adressant aux parlementaires :



« Soyez à la hauteur de cette responsabilité nationale que vous assumez devant Dieu, devant les citoyens et devant l’Histoire. » pic.twitter.com/mNWgznXkWE — Le360 (@Le360fr) October 9, 2026