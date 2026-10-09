Politique

Migration. «Aucune pression ni chantage»: le message de fermeté du Roi sur la coopération avec Madrid

Le roi Mohammed VI.

Par Hajar Kharroubi
Le 09/10/2026 à 17h27

VidéoDans son discours prononcé ce vendredi 9 octobre, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, le roi Mohammed VI a rejeté toute pression, menace ou chantage dans le cadre de la coopération migratoire avec Madrid.

Le partenariat avec l’Espagne est «un choix souverain et un engagement volontaire». Le roi Mohammed VI l’a affirmé vendredi devant le Parlement, à l’ouverture de la première session de la première année législative de la 12ème Législature. Selon le Souverain, ce partenariat «ne saurait faire l’objet d’aucune pression ou menace, ni d’aucun chantage».

Le Roi a rappelé que «le Royaume a pu conforter sa position à l’international, en tant que partenaire responsable, fiable, soucieux d’honorer ses engagements et parfaitement fondé, par voie de conséquence, à recevoir le même traitement de la part de ses partenaires».

Le Souverain a souligné, par ailleurs, que l’approche équilibrée adoptée par le Royaume dans la gestion du phénomène migratoire a produit des résultats concrets. «Cependant, nous devons reconnaître avec courage et objectivité, qu’en la matière, le modèle actuel de coopération a atteint ses limites, comme en attestent clairement les crises récurrentes», a relevé le Roi.

Cette analyse vaut aussi pour l’Espagne. «Notre partenariat a connu d’importantes avancées dans les différents domaines, y compris dans la lutte contre l’immigration irrégulière», a indiqué le Roi. La coopération se heurte pourtant à des défis majeurs, liés à des dispositions légales dépassées et à des décisions judiciaires éloignées de la réalité. Ces blocages ont des conséquences concrètes, puisque «Malheureusement, un tel attelage entrave le rapatriement des mineurs et des personnes usurpant le statut de réfugié, et aiguise l’appétit des réseaux criminels».

Lire aussi : Sebta: l’échec cinglant de la croisade anti-marocaine de PP et Vox au Parlement européen

Le Roi s’est aussi exprimé sur les prises de position qui circulent autour du dossier. «Face aux déclarations irresponsables de certains milieux politiques et médiatiques et à leur instrumentalisation flagrante de la situation, Nous affirmons que le partenariat est un choix souverain et un engagement volontaire, qui ne saurait faire l’objet d’aucune pression ou menace, ni d’aucun chantage», a tranché le Souverain.

Dans ce cadre, «le Maroc présentera à ses partenaires un document dans lequel sera exposée une vision stratégique, claire et pratique, porteuse d’une orientation nouvelle visant à promouvoir le co-développement, la compétitivité économique et la stabilité régionale».

Par Hajar Kharroubi
Le 09/10/2026 à 17h27
#Migration#Espagne#Roi Mohammed VI#Rabat-Madrid

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