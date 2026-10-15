Politique

Hassan Benaddi à propos de Fatima Ezzahra El Mansouri: «Elle a coché toutes les cases… Qu’on la laisse choisir ses ministres»

Hassan Benaddi

Hassan Benaddi.. DR

Par Wadie El Mouden et Khalil Essalak
Le 15/10/2026 à 17h05

VidéoPremier secrétaire général et cofondateur du Parti authenticité et modernité (PAM), Hassan Benaddi porte un regard à la fois personnel et politique sur la cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, dont il a suivi l’ascension depuis les débuts au sein du Mouvement de tous les démocrates (MTD). Invité de l’émission Grand Format de notre média, Le360, il exprime sa confiance dans sa capacité à diriger le gouvernement, tout en l’appelant à préserver son autonomie de décision et à imposer des critères stricts dans le choix de ses ministres.

Pour Hassan Benaddi, la désignation de Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement ne constitue pas seulement une étape majeure dans le parcours d’une figure politique qu’il connaît depuis longtemps. Elle fait également écho à une histoire personnelle, liée notamment à la famille de l’ancienne maire de Marrakech, dont il a connu le père à l’époque où celui-ci était avocat et militant de l’Union nationale des forces populaires (UNFP), aux côtés d’Abdallah Ibrahim.

«Quand j’ai eu l’info de sa nomination, j’ai pensé au souvenir de son père que je connaissais, ainsi que sa mère. Je connais toute sa famille, mais tout cela relève du domaine personnel et n’a rien à voir avec la politique», confie-t-il lors de son passage dans l’émission Grand Format Le360.

À l’annonce de la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri, Hassan Benaddi lui a adressé un SMS de félicitations. Elle l’a ensuite appelé, donnant lieu à un échange empreint d’émotion. Cette proximité, qu’il prend soin de distinguer de son appréciation politique, nourrit néanmoins sa fierté de voir une femme accéder à une responsabilité aussi élevée.

L’ancien dirigeant du PAM a suivi de près l’évolution politique de Fatima Ezzahra El Mansouri, depuis son engagement au sein du MTD jusqu’à son ascension dans les rangs du parti. Élue à la tête de la mairie de Marrakech en 2009, alors qu’elle était encore jeune, elle a marqué une étape importante en devenant la première femme à présider une mairie au Maroc. Elle a ensuite présidé le Conseil national du PAM, avant d’être désignée coordinatrice nationale de la direction collégiale du parti.

Ce parcours, Hassan Benaddi l’évoque sans occulter les critiques qui ont accompagné son passage à la tête de la ville ocre. «Quand elle était maire, bien évidemment, il y avait pas mal de critiques, comme cela se fait dans toutes les mairies. Et cela reflète une liberté d’expression», observe-t-il.

Au-delà des controverses inhérentes à l’exercice d’un mandat local, l’ancien premier secrétaire général du PAM retient surtout le chemin parcouru par celle qui accède aujourd’hui à la chefferie du gouvernement. À ses yeux, cette nouvelle responsabilité implique toutefois un changement d’échelle, aussi bien pour l’intéressée que pour la formation politique dont elle est issue.

Lire aussi : Grand Format Le360. Hassan Benaddi: «Le PAM n’a pas besoin de légitimité politique»

Lorsque Fatima Ezzahra El Mansouri a évoqué la nécessité de former un «gouvernement politique fort», reposant notamment sur la compétence et l’intégrité, Hassan Benaddi y a vu le signe d’une nouvelle étape dans la trajectoire du parti. «Quand j’ai entendu cela, je me suis dit que le PAM était passé du petit jihad au grand jihad», lance-t-il. Après s’être construit comme une force politique appelée à peser dans le paysage partisan, le PAM est désormais confronté à l’épreuve de la gestion des affaires publiques à l’échelle nationale.

Un défi d’autant plus important que le Maroc se trouve, selon les termes du discours royal d’ouverture du Parlement du 9 octobre, dans une «conjoncture exceptionnelle, riche en opportunités qui pourraient ne pas se renouveler». Pour Hassan Benaddi, la nouvelle étape exige donc davantage que des ambitions partisanes. Elle appelle des choix rigoureux, des compétences avérées et une capacité à répondre aux attentes du pays.

C’est sur la composition du futur gouvernement que Hassan Benaddi insiste particulièrement. Conscient du nombre de prétendants aux portefeuilles ministériels et des intérêts que peut susciter la constitution d’une majorité, il plaide pour que la cheffe du gouvernement désignée dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour composer son équipe.

«Qu’on la laisse choisir elle-même ses ministres», insiste-t-il, estimant que les arbitrages ne doivent pas être dictés par les pressions partisanes ou les ambitions individuelles.

Son appréciation de Fatima Ezzahra El Mansouri est, à cet égard, sans équivoque. «Pour moi, elle a coché toutes les cases. Je lui souhaite plein succès», affirme-t-il, tout en reconnaissant la part de subjectivité liée à sa connaissance personnelle de la cheffe du gouvernement.

El Mansouri reçoit les représentants de l'USFP.

Pour illustrer la confiance qu’il lui accorde, Hassan Benaddi recourt à une métaphore teintée d’ironie. «Si je monte dans un avion piloté par El Mansouri, je boucle ma ceinture et je m’endors, serein. Mais si je vois embarquer à ses côtés des personnes sur lesquelles pèsent des soupçons, je retire ma ceinture et je descends de l’avion, quitte à me lancer dans une nouvelle Grande Marche jusqu’à Pékin, sur les traces de Mao Tsé-toung.»

Autrement dit, la confiance accordée à la cheffe du gouvernement ne saurait dispenser celle-ci d’une vigilance particulière dans le choix de ses collaborateurs. Les exigences de compétence et d’intégrité qu’elle a elle-même mises en avant devront, selon lui, se traduire concrètement dans la composition de l’équipe gouvernementale.

En fin d’émission, Hassan Benaddi adresse à Fatima Ezzahra El Mansouri un message qui résume sa vision de la responsabilité qui lui incombe désormais. «J’ai toute confiance en sa capacité à prendre les décisions qui s’imposent. Elle doit toutefois les assumer pleinement et décider par elle-même. Il est important d’écouter tout le monde, mais, au moment de trancher, elle doit se fier à sa conscience, résister aux pressions et ne laisser personne décider à sa place», conclut-t-il.

Par Wadie El Mouden et Khalil Essalak
Le 15/10/2026 à 17h05
#Hassan Benaddi#Maroc#PAM#Fatima Ezzahra El Mansouri#cheffe du gouvernement#ministres

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