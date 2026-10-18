Effondrement d’un immeuble à Fès: les sept mis en cause attendus devant le juge le 9 novembre

Le juge d’instruction près la Cour d’appel de Fès reprendra, le 9 novembre prochain, l’interrogatoire des sept personnes poursuivies dans le dossier de l’effondrement d’un immeuble à Aïn Nokbi. Le drame, survenu le 21 mai dernier, avait coûté la vie à 15 personnes et en avait fait cinq blessés.

Le propriétaire de l’immeuble a été placé en détention provisoire à la prison locale de Bourkaïz. Les six autres mis en cause, dont l’ancien président de l’arrondissement de Jnan El Ouard, sont poursuivis en liberté sous caution. Les montants fixés varient entre 3.000 et 10.000 dirhams.

L’enquête judiciaire vise à établir les circonstances de l’effondrement et à déterminer les éventuelles responsabilités. Les investigations portent notamment sur les conditions de construction de l’immeuble et le respect des règles d’urbanisme.

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Situé dans le quartier Jrondi, dans la zone d’Aïn Nokbi, l’immeuble comptait un sous-sol et quatre étages. Son effondrement avait mobilisé les autorités locales et les équipes de la Protection civile, qui avaient engagé des opérations de recherche et de sauvetage. Les habitants de plusieurs bâtiments voisins avaient également été évacués par précaution.

À la suite du drame, le parquet général près de la Cour d’appel de Fès avait ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’effondrement et d’établir les responsabilités éventuelles.