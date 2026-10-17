Passation de pouvoir entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Aziz Akhannouch à Rabat

La passation de pouvoirs entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Aziz Akhannouch a eu lieu samedi 17 octobre à Rabat.

Aziz Akhannouch et Fatima Ezzahra El Mansouri ont procédé ce samedi à la passation de pouvoir au siège de la présidence du gouvernement. À cette occasion, les deux responsables ont passé en revue les principaux dossiers stratégiques et les grands chantiers en cours.

🇲🇦 Passation de pouvoir entre Aziz Akhannouch et Fatima-Zahra El Mansouri. pic.twitter.com/gJizvQ49bw — Le360 (@Le360fr) October 17, 2026

Les chantiers sociaux ont occupé une place centrale dans les échanges. Ils ont été abordés aux côtés du soutien à la dynamique économique et du renforcement de la performance de l’administration.

La passation de pouvoirs entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Aziz Akhannouch a eu lieu samedi 17 octobre à Rabat.

À l’issue de la cérémonie, Fatima Ezzahra El Mansouri et Aziz Akhannouch ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre leurs efforts de manière coordonnée et avec un haut sens des responsabilités. Leur objectif est d’assurer l’efficacité de l’action gouvernementale et de répondre aux attentes de développement du Maroc dans tous les domaines.