Casablanca: relogement imminent de milliers de familles de Karyan Rhamna

Situé dans l’arrondissement de Sidi Moumen, au sein de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi, à Casablanca, le bidonville Rhamna (Karyan Rhamna), le plus grand de la capitale économique du pays, serait sur le point d’être entièrement rasé.

En effet, les milliers de ménages qui y résident depuis longtemps vont être relogés ailleurs, dans des conditions salubres. «C’est du moins ce que laissent entendre la cadence des réunions consacrées à cette problématique ainsi que les préparatifs entrepris pour reloger plus de 6 500 familles sur différents sites», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 15 octobre.

Cette fois, expliquent les sources du quotidien, les autorités compétentes de Casablanca auraient pris en compte toutes les causes à l’origine de l’échec des précédentes initiatives et des conventions signées dans ce cadre depuis 2014, qui visaient le relogement des familles de ce grand bidonville.

D’après les sources du quotidien, «les appartements qui seront affectés aux ménages concernés, après leur recensement, sont situés dans différents complexes résidentiels à Casablanca». Ainsi, poursuit le quotidien, les infrastructures socioéconomiques et l’accès aux différents services nécessaires et de proximité ont été pris en compte pour relever le défi.

Aujourd’hui, soulignent les mêmes sources, la problématique de ce grand bidonville est plus que jamais sous les feux des projecteurs, avec moult interrogations soulevées autour de la transparence et de la bonne gouvernance des sites qui devraient accueillir les milliers de familles concernées. Dans ce sillage, des questions se posent également sur le calendrier, la répartition des bénéficiaires ainsi que les critères de recensement.