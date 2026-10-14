Société

Casablanca: des centaines de commerçants d’Al Ahbass au bord de la faillite à cause d’un chantier interminable

Quartier Al Ahbass à Casaablanca

Revue de presseDepuis plusieurs semaines, les professionnels et commerçants des quartiers Al Ahbass et Mers Sultan, à Casablanca, multiplient les actions de protestation en fermant leurs magasins. Ils dénoncent la récession économique et les pertes financières causées par le retard pris dans les travaux du pont reliant les deux zones. Ce retard asphyxie un marché historique et menace des centaines de commerçants de faillite. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 14/10/2026 à 21h59

Depuis plusieurs semaines, les professionnels et commerçants d’Al Ahbass et du quartier de Mers Sultan, à Casablanca, multiplient les actions de protestation. La fermeture de leurs magasins traduit une colère grandissante face à la récession économique et aux pertes financières accumulées, imputées au retard pris dans la réalisation du pont reliant la zone d’Al Ahbass à Mers Sultan. «Ce mouvement s’accompagne de demandes pressantes d’intervention des autorités pour sauver l’activité commerciale», rapporte Al Akhbar dans son édition du jeudi 15 octobre.

Les professionnels estiment que la situation a atteint une impasse. Ils déplorent l’absence de réactivité et de communication sur le terrain, tant de la part des élus que des autorités, pour accélérer les travaux du pont. Ce retard porte préjudice à ce marché historique, considéré comme un monument économique et culturel emblématique de la ville.

Les commerçants soulignent que la persistance de cette paralysie du développement révèle des dysfonctionnements manifestes dans le suivi des chantiers ouverts à Casablanca. Les projets de réhabilitation et d’aménagement, censés produire des effets positifs sur la structure économique locale, se sont transformés en obstacles sur le terrain qui asphyxient les activités professionnelles et portent atteinte aux intérêts des travailleurs comme des professionnels.

Les mêmes intervenants indiquent que de nombreux commerçants ne parviennent plus à s’acquitter de leurs loyers ni à payer les services essentiels, ce qui rend difficile la poursuite de leur activité dans ces conditions au cours des prochaines semaines, en l’absence d’une intervention urgente des autorités. «Celles-ci devraient imposer le respect des délais de réalisation des projets, indemniser les personnes affectées et alléger le fardeau financier accumulé en raison du retard pris dans la réalisation du pont», écrit Al Akhbar.

Les professionnels soulignent que la prolongation de ce chantier a paralysé la circulation, entravé les déplacements des visiteurs à l’intérieur du marché et totalement bloqué l’activité commerciale. Elle expose, en outre, des centaines de commerçants et de professionnels à des pertes matérielles considérables et à une accumulation de dettes qui les poussent vers la faillite.

C’est pourquoi ils lancent un appel à la wilaya de la région et aux assemblées élues afin qu’elles interviennent dans les plus brefs délais pour obliger les entreprises à accélérer le rythme des travaux et pour adopter des mesures de soutien et d’accompagnement en faveur des commerçants lésés.

Par Hassan Benadad
Le 14/10/2026 à 21h59

LEs contenus liés

Economie

Casablanca: où en est le transfert de la ferraille de Salmia vers Médiouna?

Société

Région de Casablanca-Settat: la moitié des projets au point mort

Société

Casablanca: laissée à l’abandon, la place L’baladia devient un point noir

Culture

Anciens Abattoirs de Casablanca: la réhabilitation est lancée

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Algérie: neuf ans après, la planche à billets n’a jamais été débranchée
3
Le roi Mohammed VI reçoit la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri
4
Maudite IA, laisse Riemann tranquille!
5
Stéphane Bern: «L’œuvre de Mohammed VI est impressionnante»
6
Rouleaux de la Torah, ketoubas, Keswa el-Kbira... quand le Musée de la culture juive de Fès raconte plus de 2.500 ans d’histoire
7
Polisario contre De Mistura: la panique avant le verdict de New York
8
Feu de forêt dans la province de Larache: interventions aériennes à l’aide de trois avions Canadair
Revues de presse

Voir plus