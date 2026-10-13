Société

Feu de forêt dans la province de Larache: interventions aériennes à l’aide de trois avions Canadair

Feu de forêt à Tawla dans la région de Zaaroura, dans la province de Larache. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 13/10/2026 à 15h40

Vidéo​Mobilisation intense ce mardi 13 octobre dans la province de Larache pour circonscrire un violent incendie de forêt à Tawla dans la région de Zaaroura. Les équipes de secours terrestres, appuyées par trois avions Canadair des Forces royales air, se sont lancées dans une course contre la montre pour maîtriser les flammes et protéger la végétation.

Les équipes de secours et d’intervention de la province de Larache mènent, depuis la mi-journée de ce mardi, une course contre la montre pour circonscrire un incendie de forêt d’une ampleur alarmante qui s’est déclaré dans certaines parties de la forêt de Tawla, relevant de la commune rurale de Zaaroura, dans la périphérie de Larache.

Selon nos données, le feu s’est déclaré dans une portion de la forêt vers 11 heures du matin ce mardi, causant des dégâts variables sur un certain nombre d’arbres ainsi que sur la couverture végétale de la zone montagneuse située au milieu de la forêt, sur la route reliant Beni Arous à Ksar El Kébir.

Dès l’alerte donnée quant au déclenchement de cet incendie dont les causes restent pour l’instant inconnues, les autorités de la préfecture de Larache ont mobilisé environ 120 éléments issus de divers services de terrain pour boucler les foyers d’incendie depuis plusieurs axes et empêcher leur propagation vers les massifs forestiers voisins.

(S.Kadry/Le360)

Cette opération mobilise des éléments de la Protection civile, appuyés par des camions-citernes et des véhicules tout-terrain, ainsi que des équipes de l’Agence nationale des eaux et forêts, des représentants des autorités locales, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires. La population locale participe également aux efforts déployés pour circonscrire l’incendie.

Les Forces royales air apportent, de leur côté, un soutien aérien aux équipes engagées au sol dans la lutte contre l’incendie de la forêt de Tawla. Trois avions bombardiers d’eau de type Canadair ont été mobilisés. Ils ont effectué plus de sept rotations, larguant plusieurs tonnes d’eau sur les foyers de l’incendie.

Par Said Kadry
Le 13/10/2026 à 15h40
#Feux de forêt#Larache#FRA - Forces Royales Air#Canadair#gendarmerie royale#ANEF#forces auxiliaires

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