Usine Stellantis de Kénitra: de nouveaux modèles, un nouveau cap

Inauguré en 2019, le complexe automobile de Kénitra connait une forte montée en puissance au fil des ans, s’imposant progressivement comme un site important du dispositif industriel de Stellantis, écrit le média français spécialisé dans l’actualité automobile Auto Infos.

Avec le lancement durant l’été 2026 de la production des nouveaux modèles Fiat Grizzly et Fastback, Stellantis consolide son évolution sur le marché international, note le média, précisant que les deux nouveaux véhicules sont produits sur le site marocain du constructeur automobile et reposent sur la nouvelle plateforme Smart Car, une architecture développée pour permettre la production de véhicules équipés de différentes motorisations, notamment thermiques, hybrides et 100% électriques.

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Le lancement de ces deux modèles marque ainsi une nouvelle étape dans la montée en puissance de l’usine de Kénitra au sein du réseau industriel de Stellantis, relève la publication spécialisée, notant que le site élargit progressivement ses capacités et son rôle dans la stratégie du groupe, notamment à travers l’intégration de nouveaux modèles et l’adoption de plateformes communes.

Selon Auto Infos, la plateforme Smart Car doit notamment offrir au constructeur davantage de flexibilité industrielle en permettant de décliner une même base technique en plusieurs types de motorisations, répondant ainsi à l’évolution de la demande sur les différents marchés.

Les deux modèles viennent compléter l’activité du site marocain, qui prend progressivement de l’ampleur au sein du réseau de production du groupe, ajoute la même source.