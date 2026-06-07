Economie

Automobile: l’usine Stellantis de Kénitra, stratégique dans la nouvelle offensive de Fiat

Le site de production du groupe Stellantis, à Kénitra.

Revue de presseL’usine Stellantis de Kénitra s’apprête à lancer la production des futurs Fiat Fastback et Grizzly, deux SUV compacts multi-énergies attendus au second semestre 2026. Cette attribution stratégique, portée par un plan d’expansion de 1,2 milliard d’euros visant une capacité annuelle de 535.000 véhicules, confirme la maturité de l’écosystème marocain, devenu un maillon industriel incontournable pour approvisionner l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient face à la concurrence internationale. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par La Rédaction
Le 07/06/2026 à 18h17

L’industrie automobile marocaine consolide son statut de pilier stratégique mondial avec l’intégration de la production des futurs Fiat Fastback et Grizzly au sein de l’usine Stellantis de Kénitra. Prévus pour une commercialisation au second semestre 2026, ces deux SUV compacts alimenteront simultanément les marchés européen, moyen-oriental et africain, indique le magazine hebdomadaire Challenge. Avec ce double lancement, la marque italienne déploie une offensive majeure sur le segment des véhicules familiaux accessibles. Le Fastback se distingue par des lignes élancées et une silhouette expressive, et le Grizzly adopte une architecture plus verticale et spacieuse axée sur la praticité.

Les deux modèles partageront une plateforme globale commune capable d’accueillir une gamme complète de motorisations, allant des blocs thermiques conventionnels aux technologies 100 % électriques. L’attribution de ce projet d’envergure met en lumière la maturité de la plateforme industrielle de Kénitra, devenue l’un des centres de production les plus compétitifs et intégrés du groupe Stellantis. Le site marocain, qui assure déjà l’assemblage de la Peugeot 208 et d’une famille de quadricycles électriques comprenant la Citroën Ami, l’Opel Rocks-e et la Fiat Topolino, franchit ainsi un nouveau palier technologique, écrit Challenge. Cette montée en gamme s’appuie directement sur le plan d’expansion de 1,2 milliard d’euros annoncé en juillet 2025. Cet investissement massif commence à porter ses fruits en augmentant la capacité annuelle de l’usine pour atteindre 535 000 véhicules, un volume qui confirme le rôle du Maroc comme hub incontournable de la construction automobile mondiale.

Au-delà de la performance locale, la fabrication des Fiat Fastback et Grizzly à Kénitra s’inscrit dans la stratégie à long terme de Stellantis, qui prévoit le lancement de plus de 60 nouveaux véhicules d’ici 2030. L’offensive des constructeurs chinois a conduit le groupe à miser sur la compétitivité du tissu industriel marocain, pour reconquérir des parts de marché en Europe et sécuriser ses marges sur les véhicules abordables. En confiant ces modèles à forte valeur ajoutée à sa filière marocaine, le constructeur valide l’efficacité d’un écosystème local performant, à même de répondre aux exigences d’une transition énergétique globale.

Par La Rédaction
Le 07/06/2026 à 18h17
#Stellantis#Fiat#Kénitra#construction-automobile

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