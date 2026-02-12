Economie

Mobilité électrique: Stellantis et Attawfiq misent sur le microcrédit vert

Présentation de la FIAT TRIS.

L’accord entre Stellantis Maroc et Attawfiq Microfinance, signé le 12 février à Casablanca, vise à financer l’acquisition du tricycle électrique FIAT TRIS via un réseau de plus de 480 agences, au bénéfice de plus de 300.000 clients actifs pour un encours supérieur à 4 milliards de dirhams. Ce partenariat articule inclusion financière et transition énergétique.

Par La Rédaction
Le 12/02/2026 à 14h24

Stellantis Maroc et Attawfiq Microfinance, filiale du Groupe BCP, ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique destiné à faciliter l’accès à la mobilité électrique pour les micro-entrepreneurs et les TPE à travers le Royaume.

L’accord prévoit le déploiement d’une solution de microcrédit «simple, accessible et adaptée aux réalités du terrain», permettant de financer l’acquisition du FIAT TRIS, un tricycle 100% électrique conçu pour la livraison urbaine et la logistique légère. Le véhicule est présenté comme une réponse aux enjeux de mobilité professionnelle durable et de compétitivité économique, dans un contexte d’essor du commerce de proximité et du dernier kilomètre, note le communiqué.

Produit au sein de l’écosystème industriel de Stellantis, le FIAT TRIS est décrit comme un véhicule compact, robuste et zéro émission, pensé pour accompagner la transformation des usages professionnels. Son positionnement cible explicitement les segments à faible capacité d’investissement initial, pour lesquels le coût d’accès constitue un frein majeur.

Le levier central de l’opération repose sur le réseau d’Attawfiq Microfinance, qui s’appuie sur plus de 480 agences couvrant l’ensemble du territoire national. Ce maillage permet de toucher aussi bien les entrepreneurs des centres urbains que ceux des zones rurales, garantissant une diffusion large de l’offre de financement.

Selon les données communiquées, Attawfiq Microfinance accompagne plus de 300.000 clients actifs, avec un encours supérieur à 4 milliards de dirhams et un réseau national de 500 agences couvrant toutes les régions du Royaume. Cette capacité de distribution constitue un atout structurant pour déployer rapidement une offre de microcrédit orientée vers la mobilité électrique professionnelle.

L’institution, engagée depuis plus de 25 ans dans la promotion de l’entrepreneuriat et de l’inclusion économique, inscrit cette initiative dans la continuité de sa mission sociale.

Lire aussi : Attawfiq Microfinance certifiée AML 30001 pour sa lutte contre le blanchiment de capitaux

Au-delà de la dimension financière, l’initiative se positionne sur un double registre: environnemental et économique. Elle ambitionne d’accompagner la transition vers une mobilité propre tout en favorisant l’autonomie économique et la création de valeur durable.

Pour Stellantis Maroc, ce partenariat illustre la volonté «d’accompagner l’évolution de la mobilité au Maroc, en conjuguant innovation technologique et impact social», en proposant «une solution concrète, accessible et responsable, au service des professionnels», selon son directeur général.

Du côté d’Attawfiq Microfinance, la direction souligne que l’alliance s’inscrit pleinement dans la mission de l’institution, en donnant aux micro-entrepreneurs «les moyens d’adopter une mobilité propre, performante et économiquement viable», avec l’ambition de porter cette dynamique à l’échelle nationale.

Ce partenariat intervient dans un contexte où les activités de livraison urbaine, de transport léger de marchandises et de services de proximité connaissent une expansion structurelle. Pour les micro-entrepreneurs, le passage à l’électrique peut réduire les coûts d’exploitation à moyen terme, mais suppose un investissement initial souvent inaccessible sans solution de financement adaptée.

#mobilité électrique#Stellantis Maroc#Attawfiq#microcrédit#Groupe BCP#TPE#microfinance

LEs contenus liés

Economie

Attawfiq Microfinance et l’État unissent leurs forces pour dynamiser l’économie sociale et solidaire

Economie

Attawfiq Microfinance certifiée AML 30001 pour sa lutte contre le blanchiment de capitaux

Culture

Culture en mouvement: la Fondation Banque Populaire déploie sa caravane théâtrale dans l’Oriental

Société

Abandon scolaire en milieu rural : Attawfiq Microfinance et la Fondation Banque populaire mutualisent leurs efforts

