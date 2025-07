Attawfiq Microfinance certifiée AML 30001 pour sa lutte contre le blanchiment de capitaux

Attawfiq Microfinance, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a obtenu la certification AML 30001 (version 2025), référence internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT) délivrée par l’organisme indépendant Coficert.

C’est ce qu’a indiqué le groupe dans un communiqué, notant que cette certification atteste de la robustesse du dispositif de conformité, de gouvernance et de contrôle interne mis en place par l’institution, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LAB/FT). Elle évalue les mécanismes adoptés par Attawfiq Microfinance relatifs à la gestion des risques, dans le respect des standards internationaux, explique-t-il.

Une première au Maroc

Avec cette distinction, Attawfiq Microfinance devient la première institution de microfinance au Maroc à être certifiée AML 30001, affirme le groupe. Une reconnaissance, souligne-t-il, qui illustre son engagement constant en faveur d’une microfinance engagée, éthique et responsable, pleinement intégrée dans la dynamique de l’inclusion financière.

«Cette certification vient saluer l’engagement quotidien de nos équipes pour construire une microfinance rigoureuse, conforme et responsable. Elle renforce notre mission d’inclusion économique dans un cadre éthique et transparent. C’est à la fois une fierté partagée et une responsabilité accrue pour l’avenir», déclare Hicham Kharrou, directeur général d’Attawfiq Microfinance.