Abandon scolaire en milieu rural : Attawfiq Microfinance et la Fondation Banque populaire mutualisent leurs efforts

Dans le cadre du renouvellement de son parc roulant, Attawfiq Microfinance s’est engagée, dans une démarche citoyenne, à mettre à niveau et à transformer une quinzaine de ses guichets mobiles en bus scolaires, qui seront mis à la disposition de communes rurales et d’associations à but non lucratif.

Cette action s’inscrit dans un programme d’optimisation de son réseau visant à atteindre les zones enclavées en optant pour un type de véhicules à même de soutenir davantage son action d’inclusion financière dans le monde rural.

Pour ce faire, le leader de la microfinance au Maroc s’est appuyé sur l’expertise de la Fondation Banque Populaire dans le domaine social et la promotion des initiatives citoyennes, notamment à travers ses différents programmes de soutien de la scolarité en milieu rural, explique un communiqué de la Fondation du groupe bancaire.

Le coût de cette opération a fait l’objet d’un important élan de solidarité à travers un concours financier ou apport en nature de la part des deux partenaires de cette initiative. Participeront également à cette initiative l’assureur MAMDA-MCMA, qui supportera les frais d’assurance des 15 véhicules pour cette première année, ainsi que Garage Alliance, qui couvre une partie du coût de la mise à niveau technique des véhicules.