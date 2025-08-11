Economie

Attawfiq Microfinance et l’État unissent leurs forces pour dynamiser l’économie sociale et solidaire

Attawfiq Microfinance, filiale du groupe BCP spécialisée dans la microfinance.

En marge des 5èmes Assises nationales de l’économie sociale et solidaire à Benguérir, Attawfiq Microfinance, filiale du groupe BCP, et le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire ont signé un partenariat stratégique. Objectif: faciliter l’accès au financement, encourager l’entrepreneuriat local et soutenir des projets innovants et inclusifs au profit des jeunes, des femmes et des territoires à fort potentiel.

Par La Rédaction
Le 11/08/2025 à 17h23

Attawfiq Microfinance, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) spécialisée dans la microfinance, et le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire ont conclu un partenariat stratégique, à l’occasion de la 5ème édition des Assises nationales de l’économie sociale et solidaire organisée à Ben Guerir.

«Cette initiative s’inscrit dans le sillage des Hautes Orientations Royales, qui érigent l’Économie Sociale et Solidaire en levier majeur du développement économique et social du Royaume», indique le groupe bancaire dans un communiqué.

Former, accompagner et financer

Cette convention cadre a pour objectif de structurer une collaboration durable entre les deux institutions, à travers des actions de formation et d’accompagnement, le développement de solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques des porteurs de projets ainsi que le soutien aux initiatives éligibles issues du tissu artisanal et solidaire, note-t-il.

Elle ambitionne également, ajoute-t-il, de stimuler l’émergence de projets innovants, ancrés dans les réalités des territoires et porteurs d’impact économique et social.

Un focus sur les jeunes, les femmes et les régions à fort potentiel

«Attawfiq Microfinance et le Secrétariat d’État conjuguent ainsi leurs efforts pour insuffler une nouvelle dynamique à l’économie sociale, avec une attention particulière portée aux jeunes, aux femmes ainsi qu’aux régions à fort potentiel encore peu desservies par les services financiers», souligne le groupe BCP.

Capitaliser sur les forces de chaque partenaire

Cette alliance, poursuit-il, capitalise sur le maillage territorial étendu d’Attawfiq Microfinance et sur l’expertise sectorielle du Secrétariat d’État afin de démocratiser l’accès au financement, de renforcer l’esprit entrepreneurial local et de favoriser l’autonomisation économique à travers des projets durables, inclusifs et solidaires.

«Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la vocation citoyenne du groupe BCP et renforce le rôle d’Attawfiq Microfinance en tant qu’acteur de référence de l’inclusion financière, de la bancarisation des populations vulnérables et de la promotion de l’entrepreneuriat», conclut-il.

#micro-crédit#microcrédit#microfinance#Banque Populaire#BCP

