Sidi Kacem: trois personnes poursuivies après la diffusion d’une vidéo montrant un homme attaché à un arbre et violenté

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montrait un homme, les mains liées à un arbre, frappé et filmé par plusieurs personnes.

Dans un communiqué publié ce mercredi 28 octobre, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Sidi Kacem a annoncé que le parquet avait ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire dès qu’il avait eu connaissance de la vidéo. L’objectif était d’établir les circonstances des faits. L’enquête a été confiée au centre judiciaire de la Gendarmerie royale de Sidi Kacem.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la vidéo a été tournée le 11 septembre 2026. La victime venait alors d’être surprise en train de voler des récoltes agricoles qui n’avaient pas encore été cueillies. Ces faits avaient déjà donné lieu à une enquête judiciaire et la victime a été condamnée pour vol.

Les investigations ont conduit à l’interpellation de trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’agression. Elles ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

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Les trois suspects ont été déférés devant le parquet ce mercredi 28 octobre. Au vu des résultats de l’enquête, le ministère public a décidé de les poursuivre pour arrestation et séquestration d’une personne sans ordre des autorités compétentes, coups et blessures volontaires, menaces, violences, ainsi que diffusion et distribution d’images d’une personne dans le but de la diffamer.

Ils ont été renvoyés devant le tribunal pour être jugés dans le respect des garanties prévues par la loi. L’un d’eux comparaîtra en état de détention, les deux autres en état de liberté provisoire moyennant une caution.

Dans son communiqué, le parquet réaffirme sa volonté d’appliquer la loi avec rigueur et de réprimer fermement tout acte portant atteinte à l’intégrité physique et à la dignité des personnes. Il précise que cela se fera dans le strict respect des garanties d’un procès équitable et du principe de la présomption d’innocence.