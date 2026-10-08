Défense. Moroccan Military Industry, filiale de l’Israélien Elbit Systems, livrera ses premières tourelles aux FAR en mars 2027

Elbit Systems, l’un des principaux groupes israéliens spécialisés dans les technologies de défense et les systèmes militaires.

Moroccan Military Industry (MMI) commencera à livrer des tourelles pour véhicules blindés aux Forces armées royales en mars 2027. C’est ce qu’a indiqué son directeur général, Kaduri Naor, à l’agence Reuters en marge du Marrakech Air Show. MMI est une filiale du groupe israélien Elbit Systems.

Une tourelle est la structure pivotante installée sur le toit d’un blindé. Elle porte l’arme principale, canon ou mitrailleuse, ainsi que les systèmes de visée. Elle tourne sur 360 degrés, ce qui permet de tirer dans toutes les directions sans bouger le véhicule.

Le Maroc cherche à développer son industrie militaire avec des partenaires étrangers, rappelle Reuters. Rabat et Tel-Aviv ont repris leurs relations diplomatiques en 2020. Les deux pays ont signé un accord de coopération en matière de défense en 2021. Il ouvre la voie à des collaborations dans la défense aérienne, l’artillerie, les drones et la fabrication d’équipements militaires.

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MMI dispose d’une usine de systèmes d’armes dans la zone industrielle Midparc, près de Casablanca. Un second site est en cours d’installation à Sidi Yahya. Il fabriquera des munitions de moyen et gros calibre, selon Kaduri Naor.

L’entreprise a convenu avec l’administration de la Défense de produire les tourelles destinées aux véhicules blindés 8x8. Ces engins sont assemblés au Maroc par le groupe indien Tata. MMI fabriquera aussi les munitions associées.

MMI travaille par ailleurs sur une version antidrone de cette tourelle. Elle vise un marché mondial en forte croissance, alors que les armées cherchent des défenses moins coûteuses face aux menaces aériennes sans pilote. «La menace est très bon marché, les systèmes de défense sont plus chers», a expliqué Kaduri Naor à Reuters. Il a assuré que la solution de MMI était «rentable».

Les munitions de la tourelle antidrone seront produites au Maroc. Un petit radar détecte le drone qui approche et déclenche une explosion. Celle-ci disperse des fragments de tungstène pour détruire la cible, a détaillé le dirigeant. MMI prévoit également de produire un système de mortier automoteur, qui pourra être monté sur des véhicules.

L’entreprise compte faire du Maroc une plateforme d’exportation. «Nous aurons un pays européen de l’OTAN vers lequel exporter», a déclaré Kaduri Naor, sans nommer le client. Il a précisé que 99% des effectifs de MMI, ingénieurs compris, sont marocains.