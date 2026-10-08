Marrakech Air Show 2026: SGZID accélère le développement de l’industrie de défense au Maroc

Créée en juillet 2025, la Société de gestion des zones industrielles de défense (SGZID) fait du Marrakech Air Show 2026 le cadre de sa première prise de parole publique.

Cette participation intervient alors que la mise en œuvre des zones d’accélération industrielle dédiées aux activités de défense entre dans sa phase opérationnelle. Elle s’inscrit dans la volonté du Royaume de développer une industrie nationale de défense, conformément aux orientations royales.

Le cadre juridique mis en place par la loi n°10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions a permis d’ouvrir ce secteur stratégique à l’investissement industriel, aussi bien national qu’étranger.

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Dans cette dynamique, SGZID constitue l’un des instruments de cette stratégie. Ses zones ont vocation à accueillir au Maroc des activités liées à la production d’équipements et de composants de défense, ainsi qu’à la fourniture de services dédiés au secteur. Elles doivent également contribuer à sécuriser certaines chaînes d’approvisionnement stratégiques et à développer une expertise technologique nationale.

À travers ce dispositif, l’ambition est de renforcer l’autonomie stratégique du Royaume tout en faisant de l’industrie de défense un levier de croissance, de création d’emplois qualifiés et de développement des exportations.

Un opérateur dédié aux infrastructures de l’industrie de défense

Issue d’un partenariat entre l’Agence de logements et d’équipements militaires (ALEM) et MEDZ, filiale du Groupe CDG, SGZID est chargée du développement, de l’aménagement, de la commercialisation et de la gestion des zones d’accélération industrielle dédiées à la défense.

Ces zones proposent aux industriels un environnement adapté aux exigences spécifiques du secteur, avec notamment du foncier aménagé, des standards de sécurité renforcés, des services intégrés et un accompagnement à différentes étapes de leur implantation.

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SGZID entend ainsi faciliter l’installation des investisseurs, encourager les partenariats industriels et technologiques et accompagner progressivement la montée en compétences de l’écosystème national de défense.

Une dynamique d’investissement qui se concrétise à Marrakech

En amont du salon, SGZID a engagé des discussions avec un portefeuille diversifié d’industriels marocains et internationaux, actifs dans plusieurs métiers et technologies liés à la défense.

Cette dynamique devrait se concrétiser, en marge de l’édition 2026, par la signature d’une dizaine de protocoles d’accord. Ces projets, qui se trouvent à différents stades de maturité, marquent une nouvelle étape dans le processus d’examen de leur implantation au Maroc.

Ils couvrent plusieurs segments de la chaîne de valeur, allant des munitions et systèmes d’armes aux drones et systèmes autonomes, en passant par l’aéronautique, la maintenance et la réparation (MRO), l’électronique de défense, les communications, les systèmes embarqués ainsi que les matériaux et composants.

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Portés par des opérateurs marocains et des groupes internationaux, ces projets traduisent la volonté d’attirer au Maroc des activités à forte intensité technologique et de développer des coopérations industrielles durables. Selon leur niveau d’avancement, ils restent toutefois soumis aux procédures, autorisations et validations applicables.

Créer de la valeur industrielle au Maroc

Au-delà de l’accueil des investissements, SGZID mise sur une approche axée sur la création de valeur au Maroc. Celle-ci repose notamment sur l’intégration du tissu industriel national, le transfert de technologies, la formation des compétences et l’émergence progressive d’un réseau de fournisseurs et de partenaires spécialisés, notamment parmi les PME marocaines.

Le Marrakech Air Show constitue à cet égard une plateforme privilégiée pour réunir industriels, investisseurs et acteurs institutionnels autour des perspectives offertes par les nouvelles zones industrielles dédiées à la défense.

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«Notre présence au Marrakech Air Show traduit un engagement clair: offrir aux industriels de défense des zones prêtes à les accueillir, dans le cadre exigeant que requiert ce secteur. Chacun des accords conclus ici constitue un jalon vers l’émergence d’une industrie de défense nationale, souveraine et ouverte sur des partenariats de confiance», a affirmé Fayçal Bennouna, directeur général de SGZID.

Par cette première participation, SGZID affirme sa vocation d’acteur de référence du développement des zones industrielles de défense et d’interface entre l’ambition industrielle nationale et des partenaires industriels de premier plan, au service de la souveraineté du Royaume.