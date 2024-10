En images, les moments forts du spectacle aérien au Marrakech Air Show

Loopings spectaculaires, formations synchronisées, passages en rase-motte au-dessus d’une foule émerveillée… Le Marrakech Air Show 2024 a démarré hier, mercredi 30 octobre, en grande pompe. Chaque passage était souligné de traînées aux couleurs vives, formant des motifs lumineux dans le ciel.

La base des Forces royales air résonnait du son puissant des moteurs. Mais au-delà de ces démonstrations aériennes, le Marrakech Air Show 2024, qui se poursuit jusqu’au 2 novembre, offre une véritable plateforme d’échange et d’innovation pour les professionnels de l’industrie aéronautique mondiale.

Le Marrakech Air Show, dont la dernière édition remonte à 2018, revient cette année avec un engouement inédit: 12.500 m² d’expositions, 300 exposants et plus de 75 délégations officielles. En plus d’une exposition dynamique, le programme promet de nombreuses conférences de haut niveau, abordant les tendances émergentes et les défis actuels et futurs du secteur.

Organisée en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration de la Défense nationale et MedZ, filiale du groupe CDG, cette nouvelle édition mettra l’accent sur l’innovation et les technologies de pointe, avec un espace spécialement dédié aux startups et aux projets de recherche.

Les thématiques de la transition énergétique et de la mobilité durable occuperont également une place centrale dans les débats. C’est aussi un carrefour mondial des opportunités pour établir des partenariats stratégiques, explorer de nouveaux marchés et conclure des accords commerciaux.

Parmi les exposants figurent les plus grands acteurs de l’industrie aéronautique et de la défense. On y retrouve notamment Airbus, la China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), Embraer, l’Emirates Defense Companies Council (EDCC), Heliconia, Lockheed Martin et Tata Advanced Systems.