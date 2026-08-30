Comment la presse algérienne détourne les propos du procureur de Bruxelles pour cibler le Maroc

L’APS a livré hier, samedi 29 août, une couverture délibérément partiale des déclarations de Julien Moinil, procureur du roi de Bruxelles, en altérant la teneur de ses propos pour laisser croire que le Maroc constituerait un sanctuaire de réseaux de trafic de stupéfiants actifs en Belgique. Ce parti pris éditorial s’est accompagné d’une omission significative: celle des éloges clairement formulés par le magistrat belge à l’égard de la coopération exemplaire nouée avec les autorités marocaines dans la répression de la criminalité organisée.

Lors d’une conférence de presse tenue le 28 août, le magistrat avait évoqué la recrudescence des violences liées au trafic de drogues à Bruxelles, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la collaboration internationale pour démanteler les filières criminelles, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 31 août. Il avait précisé qu’une grande partie des commanditaires de ces réseaux opéraient hors de Belgique, citant nommément le Maroc et la Thaïlande, sans omettre de mentionner que certains individus poursuivaient leurs activités délictuelles depuis l’intérieur même des prisons belges.

Mais le représentant du parquet bruxellois a surtout mis en avant la coopération fructueuse avec le Maroc, évoquant de multiples réunions, l’envoi de demandes d’entraide judiciaire et l’exécution de perquisitions sur le sol marocain à la demande des autorités belges. Il a plaidé pour un approfondissement de ce partenariat, notamment en matière de restitution des biens et produits issus d’activités criminelles, tout en rappelant que les opérations de blanchiment ne se limitaient pas au continent européen, et s’étendaient également à l’Afrique.

Ainsi replacées dans leur contexte judiciaire international, ses paroles relatives au Maroc s’inscrivent dans une logique de traque transnationale, et non dans une mise en cause des autorités marocaines ou un doute sur leur engagement. Pourtant, l’APS et d’autres médias, comme d’Annahar online, ont privilégié dans leur traitement de la conférence du 29 août les seules mentions des suspects résidant au Maroc, tout en minimisant –voire en occultant– les hommages appuyés du procureur à la coopération marocaine.

La manœuvre ne s’est d’ailleurs pas arrêtée à cette sélectivité dans les citations. Les médias algériens ont en effet relié les déclarations du magistrat belge à une opération de sécurité menée par les forces espagnoles et portugaises, ayant abouti au démantèlement d’un réseau opérant aux frontières ibériques, à l’interpellation de plusieurs dizaines de personnes et à la saisie de 10,6 tonnes de cannabis. Or, aucun élément du dossier hispano-portugais ne fait état d’une quelconque connexion avec le Maroc. Ce rapprochement forcé trahit une intention manifeste d’associer le Royaume à cette affaire, en dépit de l’absence de toute preuve ou indice en ce sens, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Par cette construction artificielle, les médias algériens ont ainsi tissé un récit fallacieux, amalgamant deux dossiers distincts: d’une part, des déclarations judiciaires belges qui, tout en évoquant des réseaux internationaux, rendent hommage à la coopération marocaine, et, d’autre part, une opération ibérique dont le rattachement au Maroc n’a jamais été établi. Une mise en scène médiatique qui révèle davantage une mauvaise intention qu’une exigence d’information.