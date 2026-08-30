Législatives 2026: à Rabat, l’USFP met la santé publique au cœur de sa campagne

Abdelkrim Benatiq, ancien ministre et candidat de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) dans la circonscription de l’Océan à Rabat,lors de la rencontre partisane consacrée au secteur de la santé publique. (Y.Mannan/Le360)

Abdelkrim Benatiq, ancien ministre et candidat de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) dans la circonscription de l’Océan à Rabat, a organisé, ce dimanche, au siège régional du parti, une rencontre partisane dédiée à la question de la santé publique, aux niveaux national et régional.

Devant une nombreuse assistance composée de professionnels de la santé, hommes et femmes, notamment des médecins, des pharmaciens, des techniciens et des infirmiers, plusieurs responsables socialistes se sont relayés à la tribune pour appeler les militants du secteur à se mobiliser en vue de la campagne électorale.

Outre l’intervention d’Abdelkrim Benatiq, ancien ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et candidat dans la circonscription de l’Océan, les participants ont suivi les allocutions du docteur Khadija Ganyane, candidate de l’USFP sur la liste régionale des femmes, ainsi que de Hassan Lachgar, député sortant du parti de la Rose et candidat dans la circonscription de Chellah.

S’adressant aux professionnels de la santé, Abdelkrim Benatiq a estimé que la santé publique «est un droit et non un privilège». Il a également indiqué que la couverture médicale «n’a aucun sens s’il n’y a pas d’offre de soins».

«Ce secteur est prioritaire pour l’USFP, car c’est aussi une nécessité indispensable pour les citoyens», a-t-il affirmé.

Khadija Ganyane et Hassan Lachgar ont, quant à eux, souligné «l’importance» de ce secteur pour les citoyens. Ils ont estimé que la majorité sortante, conduite par le RNI, avait exploité, selon eux, le slogan de «l’État social», alors que des millions de personnes demeurent, ont-ils affirmé, «en dehors de la couverture sociale et médicale».

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«C’est un leurre», ont-ils estimé, avant d’appeler les citoyens à participer massivement au scrutin du 23 septembre.

«Le scrutin du 23 septembre est le meilleur chemin pour construire notre avenir», a déclaré Abdelkrim Benatiq, avant d’appeler les militants à «ne pas véhiculer le désespoir, mais à informer les citoyens de notre rôle de défenseur du peuple».

Pour rappel, la circonscription de l’Océan est qualifiée par plusieurs observateurs de circonscription de «la mort», en raison de la présence de plusieurs personnalités politiques. Outre Abdelkrim Benatiq, y sont candidats Mehdi Bensaid, l’un des dirigeants de la coalition du PAM, Mustapha El Khalfi, ancien ministre et membre de la direction du PJD, Abdelillah Bouzidi, député sortant de l’Istiqlal, ainsi qu’Omar Benjelloun, membre de la Fédération de gauche.

Dans l’autre circonscription de Rabat, celle de Chellah, les principales candidatures sont celles de Hassan Lachgar, fils du premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, d’Adib Benbrahim, secrétaire d’État sortant du PAM, et d’Abdelaziz Darouich, de l’Istiqlal.

En plaçant la santé publique au centre de son discours électoral à Rabat, l’USFP tente de réactiver l’un de ses marqueurs historiques: la défense des services publics et de l’égalité d’accès aux droits sociaux. Dans des circonscriptions très disputées comme l’Océan et Chellah, ce thème pourrait devenir l’un des terrains majeurs de confrontation entre la gauche, la majorité sortante et les autres forces d’opposition.