Politique

Législatives 2026: Fraqchiya, conflits d’intérêts, inflation... les cibles prioritaires de l’Istiqlal

Lors de la présentation du programme électoral de l'Istiqlal, le 29 août 2026 à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 29/08/2026 à 15h10

VidéoL’Istiqlal a dévoilé ce samedi à Rabat son programme électoral, centré sur les préoccupations quotidiennes des Marocains dont «beaucoup n’arrivent plus à joindre les deux bouts».

En préambule à la présentation de son programme électoral pour les législatives du 23 septembre 2026, le secrétaire général de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a exposé sa vision des priorités nationales, au premier rang desquelles figure l’application du plan d’autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine.

Le numéro un du parti nationaliste s’est également arrêté sur la récente crise migratoire de Sebta. Sous les applaudissements des militants, il a déclaré: «L’Espagne est un partenaire essentiel pour le Maroc, mais nous ne céderons aucun arpent du territoire de Sebta.»

Dans son discours d’ouverture, le dirigeant du parti de la Balance, allié au gouvernement, a déploré la détérioration du pouvoir d’achat et regretté la perte de confiance des jeunes dans la politique.

Le programme électoral porte sur cinq axes fondamentaux: la protection de la famille et de ses valeurs, la lutte contre la hausse du coût de la vie, le redressement des services publics et la lutte intransigeante contre les conflits d’intérêts. Enfin, Nizar Baraka a plaidé pour la garantie de la souveraineté marocaine dans des secteurs clés que sont l’eau, l’alimentation, l’énergie, l’industrie et l’agriculture.

Lire aussi : Législatives 2026: Nizar Baraka promet de lutter contre la rente et les conflits d’intérêts

À cette occasion, le parti fondé par Allal El Fassi a présenté l’ensemble de ses candidats au scrutin et annoncé l’instauration d’un engagement écrit imposant aux candidats de respecter le programme dévoilé.

L’événement a réuni, au siège central près de Bab El Had, les membres du Comité exécutif, les ministres sortants ainsi que les responsables des structures partisanes.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 29/08/2026 à 15h10
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