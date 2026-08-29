Politique

Législatives 2026: la maire de Rabat, Fatiha El Moudni, quitte le RNI pour le PAM

La maire de Rabat, Fatiha El Moudni, présidant le Conseil communal du 3 octobre 2024 (Y.Mannan/Le360).

La maire de Rabat, Fatiha El Moudni. (Y.Mannan/Le360)

Le mercato électoral s’emballe. Le PAM a annoncé le retour dans ses rangs de deux hauts cadres démissionnaires du RNI: la maire actuelle de Rabat, Fatiha El Moudni, et le président de l’arrondissement de Souissi, Adil El Atrassi.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/08/2026 à 16h22

Fatiha El Moudni et Adil El Atrassi avaient annoncé, en juin dernier, leur démission des rangs du RNI en raison de tensions autour des investitures pour les prochaines législatives. Dans un communiqué, le PAM a annoncé ce samedi le retour sur la scène politique de Rabat d’Adil El Atrassi et de Fatiha El Moudni dans ses rangs afin d’«œuvrer aux côtés de la direction et de la base du parti et de soutenir sa dynamique politique et organisationnelle dans la capitale».

Le parti du Tracteur a estimé que le retour d’Adel El Atrassi vient consolider «un parcours de plusieurs années au sein du PAM», dans lequel il a pris part à plusieurs étapes organisationnelles marquantes et a assumé diverses responsabilités électorales et politiques sous les couleurs du parti, avant de s’engager sous la bannière du RNI en 2021.

Lire aussi : Portrait. Qui est Fatiha El Moudni, la nouvelle maire de Rabat?

De son côté, le retour de Fatiha El Moudni va constituer, selon le communiqué, «une valeur ajoutée qualitative pour contribuer à la mise en œuvre des projets du parti dans la ville de Rabat».

Ces deux cadres, anciens militants du RNI, illustrent parfaitement le «débauchage» pratiqué autrefois par ce parti, lui qui dénonce aujourd’hui une vague de «transhumance» au profit du PAM et à ses dépens.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/08/2026 à 16h22
#Législatives#Rabat#Fatiha El Moudni#RNI#PAM

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