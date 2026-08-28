Majorité: Fouzi Lekjaa réplique indirectement aux attaques du RNI

Réunis jeudi dernier dans la commune d’Ouled Nasser (province de Fkih Ben Saleh), les cadres et militants du PAM ont assisté à une intervention mesurée mais incisive. Evitant l’affrontement frontal, Fouzi Lekjaa a préféré recadrer le débat politique sans céder aux attaques personnelles.

Au cœur de son propos, une mise en garde récurrente contre la «culture de la distribution des butins», une formule aussitôt perçue comme un écho aux tensions grandissantes entre les deux partis de la majorité, rapporte Al Akhbar de ce week-end (29 et 30 août). Cet épisode fait suite à la fuite d’un enregistrement audio attribué à Rachid Talbi Alami. Le président du RNI y critiquait vivement Lekjaa, sur fond de migrations d’élus du RNI vers le PAM et de spéculations autour d’un remaniement ministériel.

L’audio évoquait notamment le maintien de Nadia Fettah Alaoui aux Finances, fermant la porte à une promotion de Lekjaa.

Changeant de registre, le ministre délégué est également revenu sur la flambée des prix du bétail : «Les véritables terroristes sont ceux qui ont transformé la fête de l’Aïd al-Adha en source d’angoisse et de peine pour les familles marocaines», a-t-il martelé.

Le timing de cette sortie ne doit rien au hasard. Si l’orateur a tu les noms, le paysage politique rend la charge parfaitement lisible: il s’agit de la première riposte assumée du PAM face aux secousses qui traversent la majorité.

La tension monte à l’approche des législatives du 23 septembre, où le débauchage d’élus locaux et de parlementaires est devenu le principal terrain d’affrontement.

En coulisses, le RNI aurait ouvert une enquête interne pour identifier l’origine de la fuite, alors que l’onde de choc de l’enregistrement continue de se propager.