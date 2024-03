Officiel. Avec 66 voix sur 81, Fatiha El Moudni remplace Asmae Rhlalou à la mairie de Rabat

Pari réussi pour la majorité de Aziz Akhannouch au Conseil de la ville de Rabat. Candidate unique à la succession de l’autre RNIste, Asmae Rhlalou, Fatiha El Moudni a été élue, ce lundi 25 mars, par 66 voix sur les 81 membres que compte le Conseil de la ville de Rabat.

Selon une équipe dépêchée par Le360 et présente lors du vote, ce dernier recense également 7 voix contre, 3 abstentions, alors que 4 élus, absents, n’ont pas participé au scrutin. Cette séance spéciale a été présidée par l’élu socialiste (USFP) Mostafa Akil, le plus âgé parmi les élus présents.

L’élection de Fatiha El Moudni avait fait, durant les deux dernières semaines, l’objet de multiples rencontres et tractations, y compris au sommet, entre les dirigeants des trois partis de la majorité gouvernementale, le RNI, le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal. Un consensus s’en était finalement dégagé autour de la candidature unique de l’élue du RNI.

Née à Rabat en 1981, dans une famille originaire de Tafraout, Fatiha El Moudni n’est pas une nouvelle venue dans la gestion communale. En 2015, elle avait été élue à l’arrondissement Souissi, sous les couleurs du PAM, sur la liste menée par Adil El Atrassi.

Cela lui avait permis de siéger au Conseil de la ville, dirigé à l’époque par le Mohamed Seddiki, élu du Parti de la justice et du développement (PJD). Pour son deuxième mandat, qui est toujours en cours, Fatiha El Moudni avait occupé les fonctions de secrétaire général de la municipalité de Rabat.