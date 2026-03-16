Carburants: forte affluence dans les stations-service à Casablanca quelques heures avant la hausse des prix

À quelques heures de la hausse des prix, les automobilistes se ruent sur les stations-service, le 15 mars 2026 à Casablanca (S. Bouchrit/Le360)

Dans la capitale économique, de longues files de véhicules se sont formées dans plusieurs artères, où de nombreux conducteurs attendaient leur tour pour faire le plein. Une affluence inhabituelle en temps normal, provoquée par l’imminence de la révision des tarifs prévue à partir de minuit.

Interrogés par Le360, plusieurs automobilistes expliquent s’être précipités pour remplir leur réservoir afin d’éviter de supporter les coûts supplémentaires liés à la hausse attendue. Pour certains usagers, notamment ceux qui utilisent leur véhicule quotidiennement pour le travail ou les déplacements, quelques dirhams d’écart par litre représentent une charge non négligeable.

Sur place, un automobiliste a pointé du doigt certaines pratiques observées dans quelques stations-service qui auraient appliqué la hausse des prix avant même l’entrée en vigueur prévue à minuit. D’autres stations auraient, toujours d’après ses propos, fermé temporairement ou suspendu le service, dans l’attente de pouvoir écouler leurs stocks aux nouveaux tarifs revus à la hausse.

De son côté, ce chauffeur de taxi regrette l’arrêt de l’aide directe accordée par l’État aux professionnels du transport. «Cela fait deux ans que nous ne recevons plus rien du gouvernement, alors que le gasoil pèse lourdement sur nos charges et engloutit près de la moitié de nos recettes», déplore-t-il.

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Cet afflux soudain a parfois ralenti l’opération de ravitaillement dans certaines stations-service, obligeant les employés à redoubler d’efforts pour organiser le passage des véhicules et assurer un service fluide.

Cette forte affluence intervient en effet quelques heures avant la révision des prix des carburants qui entrera en vigueur ce lundi 16 mars à partir de minuit.

Comme nous le rapportions dans un précédent article, le prix du gasoil devrait augmenter d’environ 2 dirhams, tandis que celui de l’essence progressera de 1,44 dirham.

Le litre de diesel passera ainsi de 10,80 à 12,80 dirhams, alors que celui de l’essence atteindra 13,93 dirhams, contre 12,49 dirhams auparavant.

Cette hausse était attendue depuis la fin du mois de février, dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient, le blocage du détroit d’Ormuz et la flambée des cours du pétrole sur le marché international.