L’Égypte instaure un visa de cinq ans à entrées multiples pour les Marocains

L’Égypte a annoncé, par la voix de son ambassadeur au Maroc, l’instauration d’une nouvelle mesure destinée à faciliter les déplacements des citoyens marocains vers le pays des pharaons. Les voyageurs marocains pourront désormais bénéficier d’un visa à entrées multiples valable cinq ans, leur permettant de séjourner en Égypte jusqu’à 90 jours à chaque entrée.

S’exprimant ce vendredi, l’ambassadeur d’Égypte à Rabat, Ahmed Abdel-Latif, a indiqué que cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la mobilité entre les deux pays et à consolider leurs relations bilatérales.

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Le diplomate a précisé que cette mesure vient compléter un ensemble de facilités déjà mises en place par l’ambassade en octobre dernier. Celles-ci incluent notamment la possibilité pour les citoyens marocains d’obtenir un visa à l’arrivée, ainsi que l’exemption de visa préalable sous certaines conditions.

Cette dernière disposition concerne les voyageurs marocains titulaires de visas valides et déjà utilisés pour plusieurs destinations internationales, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays de l’espace Schengen, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Japon.

Selon l’ambassadeur, ces nouvelles facilités s’inscrivent dans la dynamique de coopération privilégiée entre l’Égypte et le Maroc. Elles visent à fluidifier les déplacements des citoyens marocains souhaitant se rendre en Égypte, tout en contribuant à stimuler les flux touristiques, les échanges commerciaux ainsi que les interactions culturelles entre les deux pays.