Le Maroc gagne deux places dans le classement des passeports les plus puissants au monde

Photomontage de passeports de plusieurs pays. (Photo d'illustration)

D’année en année, le Maroc grimpe peu à peu dans le classement Henley Passeport Index, dont l’indice permet de mesurer la liberté de circulation des passeports en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa ou avec un visa délivré à l’arrivée.

Après avoir occupé la 71ème place du classement début 2024, puis la 67ème position en 2025, le Maroc gagne cette année deux places et se positionne au 65ème rang mondial.

Le passeport marocain permet à ses détenteurs de visiter un total de 72 destinations, réparties entre des pays ne nécessitant aucun visa, avec un visa délivré à l’arrivée ou requérant une autorisation électronique de voyage.

Dominé par Singapour, fort de 192 destinations sans visa, le classement consacre à la 2ème place le Japon et la Corée du Sud, avec chacun 188 pays sans visa et une 3ème place partagée entre 5 pays, à savoir le Danemark, le Luxembourg, l’Espagne, la Suède et la Suisse.

Classement Henley 2025: le passeport marocain gagne du terrain sur la scène mondiale

Les Seychelles est le premier pays africain à se positionner en occupant la 24ème place avec 154 destinations sans visa, suivi de l’île Maurice, 27ème avec 147 pays, l’Afrique du Sud à la 48ème place avec 101 pays accessibles, suivis du Botswana (59ème, 81), la Namibie (62ème, 76) et le Lesotho (63ème, 74). Le Maroc occupe la 7ème place de ce top 10 africain et devance le Malawi, le Kenya et la Gambie (ex-aequo à la 9ème place), le Ghana et la Tanzanie (ex-aequo sur la 10ème marche du podium).

À l’échelle de l’Afrique du Nord, la Tunisie se classe, quant à elle, en 70ème position avec 67 destinations accessibles sans visa, l’Algérie en 80ème place avec 55 pays, l’Égypte en 85ème place avec 50 pays, la Lybie en 93ème position avec 39 pays sans visa.

Parmi les destinations accessibles aux détenteurs du passeport marocain figurent la Côte d’Ivoire, Madagascar, l’île Maurice, les Seychelles ainsi que l’Indonésie.

#Henley&Partners #passeport#voyages à l'étranger

Visa d'entrée aux États-Unis. Les ressortissants algériens désormais soumis à de fortes cautions

La Chambre de commerce britannique lance un service premium visa UK à Casablanca

Sésame d'accès à la CAN 2025. Passeport biométrique: où en sont les pays africains?

Voyages: voici les 10 passeports les plus puissants d'Afrique au second semestre 2025, selon Henley & Partners

