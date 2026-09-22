Législatives 2026: Hay Hassani, ultime étape de la campagne électorale de Fouzi Lekjaa pour le PAM

Au dernier soir de la campagne électorale, Fouzi Lekjaa a appelé une foule nombreuse, composée de militants, à voter massivement pour le parti du Tracteur en vue de la mise en œuvre, au cours des cinq prochaines années, de son ambitieux programme électoral.

Scandant des slogans en faveur du PAM, l’assistance a salué la présence de Fouzi Lekjaa, nouveau membre du bureau politique du parti, qui ambitionne de remporter les législatives du 23 septembre.

Salaheddine Chenguiti, candidat du PAM dans la circonscription de Hay Hassani à Casablanca, a salué la présence du ministre délégué sortant chargé du Budget, venu soutenir sa candidature.

Les deux hommes ont harangué la foule lors d’un meeting partisan organisé sur une esplanade proche de l’avenue Afghanistan, l’une des grandes artères de cette circonscription. Salaheddine Chenguiti, notaire de profession, est député sortant et candidat du PAM dans ce quartier populaire de Hay Hassani. Il compte bien le rester.

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Élu pour la première fois à la Chambre des représentants en septembre 2021, il y a siégé en tant que membre de la commission des finances et du développement économique.

En parallèle de ses fonctions nationales, Salaheddine Chenguiti a occupé le poste de président du groupe PAM au sein du Conseil régional de Casablanca-Settat, ainsi que celui de secrétaire préfectoral du parti à Hay Hassani.