Politique

Législatives 2026: Hay Hassani, ultime étape de la campagne électorale de Fouzi Lekjaa pour le PAM

Fouzi Lekjaa en campagne à Hay Hassani, à Casablanca le 22 septembre 2026 (A.et-Tahiry/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 22/09/2026 à 17h10

VidéoFouzi Lakjaa a fait un détour à Hay Hassani à Casablanca pour soutenir la candidature du député sortant, Salaheddine Chenguiti, candidat du Parti authenticité et modernité (PAM) pour cette circonscription densément peuplée de la capitale économique.

Au dernier soir de la campagne électorale, Fouzi Lekjaa a appelé une foule nombreuse, composée de militants, à voter massivement pour le parti du Tracteur en vue de la mise en œuvre, au cours des cinq prochaines années, de son ambitieux programme électoral.

Scandant des slogans en faveur du PAM, l’assistance a salué la présence de Fouzi Lekjaa, nouveau membre du bureau politique du parti, qui ambitionne de remporter les législatives du 23 septembre.

Salaheddine Chenguiti, candidat du PAM dans la circonscription de Hay Hassani à Casablanca, a salué la présence du ministre délégué sortant chargé du Budget, venu soutenir sa candidature.

Les deux hommes ont harangué la foule lors d’un meeting partisan organisé sur une esplanade proche de l’avenue Afghanistan, l’une des grandes artères de cette circonscription. Salaheddine Chenguiti, notaire de profession, est député sortant et candidat du PAM dans ce quartier populaire de Hay Hassani. Il compte bien le rester.

Lire aussi : De Guercif à Taourirt et Aghbal, la vision de Fouzi Lekjaa pour le développement territorial

Élu pour la première fois à la Chambre des représentants en septembre 2021, il y a siégé en tant que membre de la commission des finances et du développement économique.

En parallèle de ses fonctions nationales, Salaheddine Chenguiti a occupé le poste de président du groupe PAM au sein du Conseil régional de Casablanca-Settat, ainsi que celui de secrétaire préfectoral du parti à Hay Hassani.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 22/09/2026 à 17h10
#Législatives#Fouzi Lekjaa#Casablanca#Hay Hassani#campagne électorale#Parlement#gouvernement

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