Bouarfa, Berkane: sur fond de Reggada, Lekjaa en communion avec la population de l’Oriental

Fouzi Lekjaa lors de sa rencontre avec les habitants de Bouarfa, jeudi 17 septembre.

En campagne dans l’Oriental, Fouzi Lekjaa a fait escale jeudi à Bouarfa, avant de poursuivre vendredi 18 septembre sa tournée à Berkane, sa ville d’origine. Deux étapes marquées par la présentation des grandes lignes du programme du Parti authenticité et modernité (PAM), mais aussi par des échanges directs avec les habitants autour de leurs préoccupations quotidiennes, notamment dans les zones rurales.

À Bouarfa, le responsable du PAM a d’abord placé son intervention sous le signe du sérieux dans l’action politique. Revenant sur son parcours et sur son choix de rejoindre le parti après cinq années passées au gouvernement, il a expliqué vouloir inscrire son engagement dans une approche fondée sur le service des citoyens et l’intérêt général.

«Avant de penser à distribuer les bénéfices et les privilèges, nous devons servir les intérêts du Maroc et des Marocains», a-t-il déclaré à Bouarfa, devant les habitants de la province de Figuig.

Pour Fouzi Lekjaa, cette conception de l’action politique constitue également l’une des raisons qui l’ont conduit à rejoindre le PAM. Il a défendu un changement de méthode, estimant que les prochaines années doivent être consacrées à la mise en œuvre de solutions concrètes plutôt qu’à la répétition de promesses à l’approche de chaque échéance électorale.

Fouzi Lekjaa veut revoir le système des aides agricoles

Dans cette province à dominante rurale, où l’agriculture et l’élevage occupent une place centrale, le soutien au monde rural a rapidement constitué l’un des principaux volets de son intervention.

Fouzi Lekjaa a notamment défendu une révision du système de distribution des aides destinées aux agriculteurs et aux éleveurs. L’objectif affiché est de faire parvenir directement le soutien aux bénéficiaires, notamment lorsqu’il s’agit des aides liées à l’alimentation du bétail, en limitant l’intervention des intermédiaires.

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«Nous voulons changer le système pour que le soutien accordé à l’agriculture et aux éleveurs arrive directement à l’agriculteur et à l’éleveur», a-t-il expliqué.

Le responsable du PAM a également rejeté les critiques qui lui attribueraient directement la responsabilité de la distribution de ces aides. Il a rappelé que son rôle au sein du gouvernement était notamment de mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des dispositifs décidés par l’exécutif.

«Nous ne pouvons pas aujourd’hui nous adresser aux Marocains avec un discours qui sous-estime leur intelligence», a-t-il lancé, estimant que les citoyens sont capables de faire la différence entre les propositions et ce qu’il présente comme des promesses électorales.

Pouvoir d’achat et pensions parmi les engagements avancés

Le pouvoir d’achat a constitué un autre axe de son intervention à Bouarfa. Fouzi Lekjaa a appelé à faire revenir les prix à des niveaux qu’il juge plus raisonnables, estimant que les consommateurs ne peuvent continuer à supporter les marges élevées pratiquées par certains commerçants.

Sur le volet social, le responsable du PAM a réitéré la proposition de porter le minimum des pensions de retraite à 3.000 dirhams par mois. Il a présenté cette mesure comme un moyen d’assurer aux retraités les conditions minimales d’une vie digne.

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La situation des veuves a également été évoquée. Fouzi Lekjaa a plaidé pour le maintien de l’intégralité de la pension du conjoint décédé, afin d’éviter que la disparition de celui-ci n’entraîne une nouvelle difficulté financière pour la famille.

«Laissez-leur cette pension en entier pour qu’elles puissent élever leurs enfants», a-t-il déclaré, en évoquant notamment les veuves de retraités.

«Une santé qui garantisse la dignité»

La santé a occupé une autre partie importante du discours. Prenant l’exemple des habitants de la province de Figuig, Fouzi Lekjaa a insisté sur les difficultés rencontrées par les populations rurales lorsqu’elles doivent parcourir de longues distances pour accéder à des soins.

Il a notamment évoqué le cas d’un patient contraint de se déplacer jusqu’à trouver une structure capable de le prendre en charge, estimant qu’une telle situation n’est pas acceptable.«Nous voulons une santé qui garantisse la dignité de l’être humain marocain», a-t-il affirmé.

À travers cet exemple, le responsable du PAM a défendu un système de santé davantage adapté aux réalités des territoires éloignés, avec des services accessibles aux populations sans qu’elles soient obligées de se déplacer sur de longues distances.

Dans les zones rurales, l’école confrontée à plusieurs difficultés

L’éducation a également été abordée à travers les réalités du monde rural. Fouzi Lekjaa a cité plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés certains élèves: éloignement des établissements scolaires, problèmes de transport, absence de logements pour les enseignants ou encore cours d’eau difficiles à franchir.

«Le grand perdant, c’est l’élève et l’élève marocaine», a-t-il souligné. Pour le responsable du PAM, ces obstacles finissent par peser directement sur les conditions de scolarisation et sur les chances des élèves de poursuivre leur parcours dans de bonnes conditions.

Il a ainsi défendu une école capable, selon lui, de préparer les générations futures, tout en réduisant les écarts entre les territoires.

Le scrutin du 23 septembre au cœur de son appel aux électeurs

À quelques jours du scrutin du 23 septembre, Fouzi Lekjaa a également consacré une partie de son intervention à la participation électorale.

Il a rappelé aux habitants que le vote ne permettra pas seulement de choisir leurs représentants au Parlement, mais contribuera également à déterminer la majorité appelée à former le prochain gouvernement et à conduire l’action publique jusqu’en 2031.

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«Le 23 septembre, c’est ce qui va engager notre destin à tous jusqu’en 2031», a-t-il lancé, appelant les électeurs à réfléchir au choix de leurs représentants.

Le responsable du PAM a particulièrement insisté sur la participation des jeunes. Il les a appelés à prendre part à la vie publique, à s’impliquer dans la gestion des affaires de leur pays et à participer au scrutin.

«Nous voulons faire des jeunes et des jeunes femmes un élément moteur du développement du pays», a-t-il déclaré.

Pour Fouzi Lekjaa, cette participation doit également se traduire par une implication dans la vie économique et politique du pays.

Un Maroc qui avance à une seule vitesse

Cette vision se retrouve dans le principal horizon qu’il a fixé à son discours: 2031. Fouzi Lekjaa a défendu l’idée d’un développement qui profite de manière plus équilibrée aux différents territoires, en particulier aux zones rurales et aux régions éloignées. «Nous voulons un Maroc en 2031 qui avance à une seule vitesse», a-t-il lancé.

Fouzi Lekjaa lors de sa rencontre avec les habitants de Bouarfa, jeudi 17 septembre.

Il a ainsi évoqué les écarts persistants entre le monde rural et d’autres territoires, estimant que les services publics, l’éducation, la santé et les opportunités économiques doivent progresser au même rythme.

Le responsable du PAM a également assuré vouloir maintenir le contact avec les habitants après la campagne. Il a évoqué la possibilité de revenir dans les différentes localités pour rencontrer les agriculteurs et les éleveurs et poursuivre les échanges autour des difficultés rencontrées sur le terrain.

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«Nous ne voulons pas faire des promesses, nous voulons parler avec vous aujourd’hui et demain», a-t-il déclaré, en insistant sur le suivi des problèmes soulevés par les habitants.

À Berkane, Fouzi Lekjaa à l’écoute des habitants

Vendredi, Fouzi Lekjaa a poursuivi sa tournée à Berkane, sa ville d’origine. Le format de cette étape a davantage laissé place aux échanges directs avec les habitants et à leurs demandes concernant des équipements et des services de proximité.

Parmi les sujets évoqués figuraient notamment la réalisation d’un terrain de sport ainsi que des questions liées à l’assainissement. Face à ces sollicitations, Fouzi Lekjaa a demandé à ses interlocuteurs de préparer les dossiers concernés afin qu’ils puissent être examinés.

Lors de la rencontre de Fouzi Lekjaa, ce vendredi 18 septembre, avec les habitants de Berkane.

Au fil des échanges, le responsable du PAM a insisté sur la nécessité de transformer les demandes en dossiers concrets et de suivre leur avancement. Une approche qui prolonge, sur le terrain, le discours tenu la veille à Bouarfa, où il appelait déjà à privilégier le travail et le suivi sur les promesses.