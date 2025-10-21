Société

Des tensions au conseil communal d’Aït Melloul sur fond de litige urbanistique

Aït Melloul. . DR

Revue de presseÀ la suite d’une plainte déposée par des élus locaux, le parquet près le tribunal de première instance d’Inezgane a ordonné l’ouverture d’une enquête concernant la gestion de plusieurs dossiers d’urbanisme au sein de la commune d’Ait Melloul. Cette procédure judiciaire intervient dans un contexte de fortes tensions internes, marqué par de vives dissensions entre les conseillers et le président du Conseil communal. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 21/10/2025 à 18h56

Le parquet près le tribunal de première instance d’Inezgane a requis de la Brigade de la police judiciaire l’ouverture d’une enquête approfondie sur des questions d’urbanisme dans la commune d’Ait Melloul. Selon des sources rapportées par Al Akhbar dans son édition du 22 octobre, plusieurs élus du Conseil communal ont été convoqués pour audition dans le cadre de cette affaire, suite au dépôt d’une plainte.

La vie du conseil communal est, depuis quelque temps, rythmée par une atmosphère de crispation et de profondes divergences, particulièrement entre trois conseillers et leur président. Ces tensions ont culminé lorsque les trois élus contestataires ont saisi le tribunal administratif en demandant la révocation du président, conformément à l’article 64 de la loi organique relative aux communes –requête qui a toutefois été rejetée.

Quelques semaines auparavant, les trois conseillers avaient formulé de vives critiques à l’encontre du président, concernant sa gestion de plusieurs dossiers d’urbanisme, au premier rang desquels un permis de construire approuvé le 13 septembre dernier. Ils lui reprochaient notamment d’avoir tenté de se décharger de ses responsabilités en indiquant que le président ne pouvait délivrer une autorisation qu’après l’accord préalable de l’Agence urbaine.

Dans sa réponse, publiée sur le compte officiel de la commune, le président a qualifié le communiqué des trois conseillers d’infondé, dépourvu de preuves convaincantes, et chargé de calomnies et propos inconsidérés visant à semer la confusion au sein du Conseil, relaie Al Akhbar.

Il a par ailleurs rappelé que les attributions du Conseil communal en matière d’urbanisme se limitaient au respect des documents d’urbanisme, au contrôle des constructions, ainsi qu’à la création et à la gestion des services publics afférents.

#Urbanisme#Ait Melloul#Collectivités territoriales

