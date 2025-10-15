Région Rabat-Salé-Kenitra: des drones pour traquer les infractions urbaines

La cité de Salé et ses environs sont le théâtre, depuis quelques semaines, d’une opération d’envergure inédite en matière de contrôle des infractions urbaines. Sous l’impulsion du ministère de l’Intérieur, une campagne rigoureuse a été lancée, s’appuyant sur l’usage de drones pour identifier les constructions non autorisées. Cette initiative vise à endiguer un phénomène dont l’expansion préoccupe vivement les plus hautes instances, rapporte Al Akhbar dans son édition de ce jeudi 16 octobre.

Des sources bien informées confirment que les services déconcentrés de la région ont engagé des opérations de ratissage intensives, recourant à ces technologies aériennes pour cartographier avec une extrême précision les irrégularités, tant en milieu rural que périurbain. Ces engins captent des preuves détaillées, constituant des rapports exhaustifs transmis aux services centraux afin que les mesures qui s’imposent soient prises.

Les premiers bilans auraient mis en lumière des extensions illicites significatives au sein de certaines communes, plus particulièrement dans les localités situées entre Salé, Khemisset et Témara. Des contrevenants auraient tiré profit d’espaces vacants pour y ériger, sans aucune autorisation, des habitations ou des locaux commerciaux.

Le Ministère de l’Intérieur souligne l’impérieuse nécessité de stopper cette hémorragie, source de désorganisation du paysage urbain et de pressions accrues sur les capacités de services publics des collectivités. En conséquence, des instructions fermes ont été émises à l’adresse des préfectures et provinces pour intensifier les contrôles de terrain et activer les procédures de démolition.

Dans cette optique, des commissions spécialisées œuvrent en étroite symbiose avec les autorités locales, la police et la gendarmerie, relaie Al Akhbar. Leur suivi des infractions s’appuie sur l’imagerie aérienne, fournie par drones ou satellites, permettant une intervention ciblée et rapide avant l’achèvement des constructions illicites.

Cette stratégie a d’ores et déjà porté ses fruits: dans la seule province de Khemisset, vingt constructions récentes ont été localisées, dont quatorze édifiées en toute illégalité.