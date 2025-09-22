Casablanca: voici les nouveautés du plan d’aménagement dont se dote la zone Maârif

Le projet de plan d’aménagement de l’arrondissement de la zone du Maârif, fait actuellement l’objet d’une consultation pour permettre aux Marocains, aux propriétaires de terrains et d’immobiliers ainsi qu’aux professionnels de soulever leurs remarques et soumettre leurs propositions et oppositions.

Ce projet de plan d’aménagement, qui s’étendra sur une période de dix ans, est basé sur une vision qui prend en compte l’équilibre entre la préservation du patrimoine architectural de la zone et la réponse aux exigences du développement, rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce mardi 23 septembre.

Au centre de la zone du Maârif, le projet a préservé l’option d’immeubles R+5 dédiés à l’habitat avec la possibilité d’implanter des locaux pour des activités commerciales ou des bureaux pour des services ou des établissements hôteliers.

De même, au quartier Palmier voisin, la vocation de R+4 a été maintenue, précisent les mêmes sources.

Au niveau de la zone du Maârif Extension, le projet, qui a consacré un plan urbain stratégique pour le quartier Polo à proximité de l’autoroute, a maintenu l’option des villas au nord du boulevard Ibn Sina, alors que le reste sera sous forme d’une zone immobilière de R+5.

Le projet, qui sera soumis à l’examen et l’approbation des élus lors des prochaines sessions, a opté pour un équipement public pour le marché de Derb Ghallef, sans donner des détails, en optant dans l’entourage pour des immeubles de R+6.

À proximité du complexe sportif Mohammed V, la nouvelle vision urbanistique a su préserver le caractère patrimonial des immeubles appartenant aux anciens membres des forces armées royales (FAR).

Pour la zone située entre la rue Lâarbi Doghmi et le boulevard du Mahatma Ghandi, le nouveau projet permet la transformation des villas en immeubles de R+3, alors que sur les boulevards Abdelmoumen et Roudani, il y aura la possibilité de construire des R+12 pour d’importants projets touristiques à venir.

Le projet de plan d’aménagement, a souligné le quotidien, respecte l’identité de la Métropole du Royaume, assure une cohérence visuelle, préserve son important patrimoine architectural, sans oublier de prendre en considération les exigences du développement.