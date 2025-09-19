Société

Rabat: la fourrière municipale de Yacoub El Mansour transférée à El Youssoufia

Ancienne fourrière municipale de Yacoub El Mansour, à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/09/2025 à 14h53

VidéoLa célèbre fourrière municipale de Yacoub El Mansour vient de céder la place au chantier de réaménagement du quartier. Transférée à El Youssoufia, la nouvelle structure se distingue par une superficie plus vaste, des équipements modernes et un système de surveillance renforcé. Reste que son éloignement du centre-ville risque de compliquer les démarches des automobilistes.

La célèbre fourrière municipale du quartier populaire de Yacoub El Mansour, à Rabat, a définitivement fermé ses portes. Depuis quelques jours, elle a été transférée vers le quartier d’El Youssoufia, à l’autre extrémité de la capitale.

Selon la Wilaya, cette décision s’explique avant tout par la nécessité de libérer un site appelé à être réaménagé dans le cadre d’un vaste plan urbanistique. Située en bordure de mer, l’ancienne fourrière gênait également un secteur promis à devenir l’un des plus beaux espaces de la capitale.

Le nouveau site, implanté dans la zone industrielle d’El Youssoufia, offre une superficie plus vaste et mieux adaptée. Construit selon des standards modernes, il est doté de bureaux fonctionnels, d’un éclairage renforcé et d’un système de surveillance par caméras couvrant l’ensemble du périmètre.

Comme par le passé, les véhicules saisis par la police ne sont restitués qu’après règlement de l’amende correspondante. À ces frais s’ajoutent 150 dirhams pour le dépannage, ainsi qu’une taxe journalière de 20 dirhams pour chaque journée passée à la fourrière.

Les automobilistes sont néanmoins avertis: la nouvelle fourrière d’El Youssoufia se trouve dans un secteur relativement excentré du centre-ville.

#Infrastructures#Yacoub El Mansour#Rabat#Aménagement#Urbanisme

