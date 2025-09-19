Rabat: la fourrière municipale de Yacoub El Mansour transférée à El Youssoufia

La célèbre fourrière municipale du quartier populaire de Yacoub El Mansour, à Rabat, a définitivement fermé ses portes. Depuis quelques jours, elle a été transférée vers le quartier d’El Youssoufia, à l’autre extrémité de la capitale.

Selon la Wilaya, cette décision s’explique avant tout par la nécessité de libérer un site appelé à être réaménagé dans le cadre d’un vaste plan urbanistique. Située en bordure de mer, l’ancienne fourrière gênait également un secteur promis à devenir l’un des plus beaux espaces de la capitale.

Le nouveau site, implanté dans la zone industrielle d’El Youssoufia, offre une superficie plus vaste et mieux adaptée. Construit selon des standards modernes, il est doté de bureaux fonctionnels, d’un éclairage renforcé et d’un système de surveillance par caméras couvrant l’ensemble du périmètre.

Comme par le passé, les véhicules saisis par la police ne sont restitués qu’après règlement de l’amende correspondante. À ces frais s’ajoutent 150 dirhams pour le dépannage, ainsi qu’une taxe journalière de 20 dirhams pour chaque journée passée à la fourrière.

Les automobilistes sont néanmoins avertis: la nouvelle fourrière d’El Youssoufia se trouve dans un secteur relativement excentré du centre-ville.