Société

Agadir se dote de nouveaux espaces verts

Grâce au programme de développement urbain, la capitale du Souss se dote de nouveaux espaces verts qui apportent fraîcheur et dynamisme à ses quartiers. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 27/09/2025 à 19h00

VidéoAgadir change de visage. Portée par le programme royal de développement urbain, la capitale du Souss se pare de nouveaux espaces verts qui transforment ses quartiers et redessinent ses grandes artères. Reportage.

À Agadir, le changement saute aux yeux. Les promenades le long des grandes avenues comme dans les quartiers populaires n’ont plus la même allure. Des espaces verts flambant neuf ponctuent désormais le paysage, réconciliant la ville avec la nature et apportant une nouvelle palette de couleurs à son urbanisme.

Fruit du programme royal de développement urbain 2020-2024, ces aménagements constituent l’une des signatures les plus marquantes du chantier.

Les habitants, séduits, ne cachent pas leur satisfaction. «Ces espaces sont devenus de véritables lieux de respiration», confie un riverain croisé dans un jardin fraîchement inauguré. Bancs publics, bibliothèques de rue, aires de jeux pour enfants et terrains de proximité viennent compléter le décor.

Un appel à la responsabilité citoyenne

Les visiteurs aussi applaudissent. Pour beaucoup, Agadir gagne en charme et en dynamisme. La ville de l’Atlantique, souvent critiquée pour son urbanisme rigide, s’offre ainsi une nouvelle identité, plus moderne et plus humaine.

Cette dynamique séduit également les acteurs associatifs qui y voient une opportunité d’éducation civique et environnementale. Plusieurs associations de quartier appellent déjà les citoyens à préserver la propreté et la qualité de ces nouveaux espaces, insistant sur l’importance de lutter contre les comportements nuisibles.

Reste un défi de taille: l’entretien régulier de ces acquis. La balle est désormais dans le camp du conseil communal, appelé à assurer la maintenance quotidienne et la protection de ces joyaux urbains.

Par M'hand Oubarka
Le 27/09/2025 à 19h00
#espaces verts#Agadir#Urbanisme

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: la corniche d’Anza, un nouvel atout stratégique pour la ville

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Pourquoi Agadir séduit de plus en plus de touristes

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Un embarquement gourmand: deux avions bientôt transformés en restaurants à Agadir

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Eau potable: 132 millions de dirhams pour sécuriser l’alimentation du Grand Agadir

Articles les plus lus

1
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
2
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
3
À New York, l’American Jewish Committee rend hommage à Serge Berdugo et consacre «l’exception marocaine»
4
La grande évasion de Nacer El Djinn en Espagne confirmée: le régime d’Alger au bord de l’explosion
5
Grand Format-Le360. Mohamed Ouzzine, SG du MP: «Des sommes colossales ont été dépensées par le gouvernement sans résultats»
6
Idir Boumertit, le heimatlos député LFI made in DZ
7
Faut-il craindre la tomate turque?
8
Le terminal de croisières de Casablanca accueille son premier navire après l’inauguration royale
Revues de presse

Voir plus