Agadir se dote de nouveaux espaces verts

Grâce au programme de développement urbain, la capitale du Souss se dote de nouveaux espaces verts qui apportent fraîcheur et dynamisme à ses quartiers. (M.Oubarka/Le360)

À Agadir, le changement saute aux yeux. Les promenades le long des grandes avenues comme dans les quartiers populaires n’ont plus la même allure. Des espaces verts flambant neuf ponctuent désormais le paysage, réconciliant la ville avec la nature et apportant une nouvelle palette de couleurs à son urbanisme.

Fruit du programme royal de développement urbain 2020-2024, ces aménagements constituent l’une des signatures les plus marquantes du chantier.

Les habitants, séduits, ne cachent pas leur satisfaction. «Ces espaces sont devenus de véritables lieux de respiration», confie un riverain croisé dans un jardin fraîchement inauguré. Bancs publics, bibliothèques de rue, aires de jeux pour enfants et terrains de proximité viennent compléter le décor.

Un appel à la responsabilité citoyenne

Les visiteurs aussi applaudissent. Pour beaucoup, Agadir gagne en charme et en dynamisme. La ville de l’Atlantique, souvent critiquée pour son urbanisme rigide, s’offre ainsi une nouvelle identité, plus moderne et plus humaine.

Cette dynamique séduit également les acteurs associatifs qui y voient une opportunité d’éducation civique et environnementale. Plusieurs associations de quartier appellent déjà les citoyens à préserver la propreté et la qualité de ces nouveaux espaces, insistant sur l’importance de lutter contre les comportements nuisibles.

Reste un défi de taille: l’entretien régulier de ces acquis. La balle est désormais dans le camp du conseil communal, appelé à assurer la maintenance quotidienne et la protection de ces joyaux urbains.