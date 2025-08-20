Economie

Eau potable: 132 millions de dirhams pour sécuriser l’alimentation du Grand Agadir

Lors de la cérémonie de lancement des travaux de dédoublement d’un tronçon de l’adduction régionale émanant du Barrage Moulay Abdellah, situé au nord d’Agadir, mercredi 20 août 2025.

Les autorités poursuivent leurs efforts pour sécuriser l’alimentation en eau potable dans la région de Souss-Massa qui fait face à un déficit alarmant en matière de ressources hydriques. Ce mercredi 20 août marque le coup d’envoi des travaux de dédoublement d’un tronçon important de l’adduction régionale émanant du barrage Moulay Abdellah situé au nord d’Agadir.

Ce projet stratégique, qui s’inscrit dans le cadre du programme de gestion du stress hydrique, vise à transférer les eaux de la station de traitement de Tamri (d’une capacité de 1.100 litres/s), suite à son extension par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), vers les réservoirs de la ville d’Agadir et de transférer l’eau potable qui sera produite par les deux stations monoblocs de dessalement (d’une capacité totale de 200 litres/s) qui sont actuellement en cours de réalisation.

Lire aussi : Immersion dans la station de dessalement de Chtouka, la première du genre en Afrique et dans le bassin méditerranéen

Le projet permettra également de renforcer la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la région lors des travaux de maintenance systématique de la station de dessalement d’eau de mer de Chtouka Ait Baha et de renforcer la flexibilité de la gestion des ressources superficielles des deux barrages de Abdelmoumen et de Moulay Abdellah, souligne l’ONEE dans un communiqué.

Lors de la cérémonie de lancement des travaux, mercredi 20 août 2025.

D’un coût global de 132 millions de dirhams, financé par l’ONEE à travers un prêt auprès de la Banque islamique de développement (BID), ce projet stratégique, dont la mise en service est prévue en décembre 2025, consiste en la fourniture, le transport et la pose de 13 km de conduites d’adduction en acier revêtu d’un diamètre de 1.000 mm.

