Constructions anarchiques: les autorités passent à l’action à Casablanca

Quelques semaines seulement après avoir démoli plusieurs constructions anarchiques autour de l’hôpital provincial, pour les besoins de son agrandissement, les autorités locales d’Aïn Chock, à Casablanca, viennent de signer un autre ordre de démolition visant, cette fois-ci, des constructions anarchiques adossées à la mosquée Brahim El Khalil, sise au quartier Californie.

Dans sa livraison du mercredi 24 décembre, le quotidien Assabah précise que ce sont trois constructions illégales, dédiées à des commerces et appartenant à une même personne, qui sont visées par l’acte de démolition signé par le caïd, président de l’annexe administrative de Californie. Ce dernier a informé le tenancier des commerces illégaux de leur démolition imminente et lui a donné un délai de dix jours pour vider les lieux.

Cette démolition vise une épicerie, qui vend également des bonbonnes de gaz, ainsi qu’un pressing et un troisième commerce parfois transformé en gargote. Ces trois commerces ont complètement obstrué non seulement les fenêtres destinées à aérer l’intérieur de la mosquée, mais aussi les trottoirs et certains accès à ce lieu de culte.

Cette situation a fait l’objet de nombreuses plaintes des riverains, qui n’ont cessé, depuis plusieurs années, de dénoncer ces constructions illégales présentant des dangers pour les fidèles, surtout avec la présence de bonbonnes de gaz.

Suite à ces plaintes et dans le cadre de la nouvelle campagne visant à nettoyer le quartier Californie de toutes les poches de constructions illégales, en vue de libérer l’espace public, les autorités locales avaient diligenté une mission afin de faire le point sur la situation que connaît depuis plusieurs années la mosquée Brahim El Khalil. Des procès-verbaux ont été dressés et ont conclu à l’illégalité et aux dangers que présentent les constructions anarchiques adossées à la mosquée de Californie. D’où la décision de démolition visant à rendre à la mosquée sa forme originale, en libérant tout l’espace qui l’entoure dans le respect des règles urbanistiques.

L’opération de démolition est imminente et sera supervisée par le président de l’annexe administrative de Californie (caïd), en présence des autorités administratives concernées et des éléments des forces de l’ordre, qui veilleront à la sécurisation de l’opération.