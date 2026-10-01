Quotient électoral: pourquoi l’accusation de «déformation» de la volonté populaire ne tient pas

Le quotient électoral est une technique de calcul qui intervient une fois le vote terminé, les bulletins dépouillés et les suffrages comptabilisés. Il ne modifie ni les votes exprimés ni le nombre de voix obtenu par chaque parti. Son rôle est de déterminer, selon les règles fixées par la loi, comment ces voix seront converties en sièges. Autrement dit, le quotient ne change pas la volonté exprimée dans les urnes. Il fixe la manière dont celle-ci est traduite en représentation au Parlement. La distinction peut paraître subtile, mais elle est essentielle pour comprendre le débat.

Cette critique n’est pas nouvelle. Elle a été particulièrement portée par le Parti de la justice et du développement (PJD) lors du débat sur la réforme électorale de 2021 et continue d’être défendue par le parti aujourd’hui. Plusieurs responsables du PJD avaient alors contesté le choix de calculer le quotient sur la base du nombre d’électeurs inscrits, plutôt que sur celui des suffrages exprimés.

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L’argument avancé était que seul le vote effectivement exprimé traduit un choix politique. Prendre en compte l’ensemble des inscrits, y compris ceux qui ne se sont pas déplacés aux urnes, reviendrait donc, selon cette lecture, à éloigner la répartition des sièges de la volonté réellement exprimée par les électeurs. Habib Choubani défendait ainsi l’idée que le nouveau quotient portait atteinte à l’expression de la volonté des électeurs. D’autres responsables et contributeurs proches du PJD ont développé la même critique, certains allant jusqu’à parler de dénaturation ou de falsification de cette volonté.

Cette position repose sur une confusion entre deux moments distincts de l’élection. Le moment où l’électeur exprime son choix et celui où la loi transforme l’ensemble des choix exprimés en sièges.

Le quotient ne change pas les votes. C’est le premier point à avoir en tête. Lorsqu’un électeur vote pour une liste, son bulletin est comptabilisé. Le quotient électoral ne vient pas ensuite retirer cette voix, la transférer à une autre liste ou modifier le nombre de suffrages obtenus par les différents partis.

Le quotient intervient après le vote, le dépouillement et le décompte des suffrages. Il permet de déterminer, à partir des résultats obtenus, le nombre de sièges attribué à chaque liste.

La Cour constitutionnelle a d’ailleurs clairement distingué ces deux opérations dans sa décision 118/21 du 7 avril 2021. Elle considère que la répartition des sièges sur la base du quotient constitue une opération distincte, postérieure au vote et au décompte des voix. Elle relève également que cette règle relève du pouvoir d’appréciation du législateur, dans le respect des principes constitutionnels encadrant les élections.

La Cour a surtout considéré que le choix d’un quotient calculé sur la base des électeurs inscrits ne portait pas atteinte à la liberté, à la sincérité et à la transparence du scrutin. Elle a également relevé que l’objectif affiché par le législateur était d’élargir la représentation des électeurs et d’ouvrir la participation au processus de décision à différentes forces politiques.

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La vraie question n’est donc pas celle du vote. Une fois cette distinction posée, le débat devient beaucoup plus simple. Les électeurs votent. Les voix sont comptées. Les résultats sont établis.

Puis intervient une deuxième opération: comment transformer ces voix en 395 sièges de députés? C’est ici que plusieurs méthodes sont possibles. Une méthode peut favoriser davantage les formations arrivées en tête. Une autre peut permettre à des formations disposant d’un poids électoral plus limité d’obtenir également une représentation.

Dans les deux cas, les électeurs ont pourtant voté de la même manière. Ce ne sont donc pas les votes qui changent. C’est leur traduction en sièges.

C’est précisément pour cette raison que parler de «déformation de la volonté populaire» est trompeur si l’expression laisse entendre que le quotient falsifierait le résultat du vote. En revanche, il est parfaitement légitime de débattre de la manière dont la loi choisit de traduire les votes en représentation parlementaire.

Pourquoi le système a-t-il été modifié?

La réforme de 2021 a fait le choix de calculer le quotient à partir du nombre d’électeurs inscrits, et non plus uniquement à partir des suffrages exprimés.

Ce choix a une conséquence mécanique. Le nombre de voix nécessaire pour obtenir un siège n’est plus déterminé de la même manière. Il peut donc modifier la répartition finale des sièges, sans modifier une seule voix exprimée.

La Cour constitutionnelle a validé ce choix et a explicitement relevé qu’il s’inscrivait dans une logique de pluralisme politique et de représentation élargie. Elle a notamment souligné que le système électoral doit contribuer à une représentation réelle de la pluralité des partis et à l’alternance démocratique.

Cela ne signifie pas que cette méthode serait la seule possible. La Cour a précisément rappelé que la Constitution ne fixe pas une méthode unique de calcul du quotient électoral. Le législateur dispose donc d’une marge de choix, à condition de respecter les principes constitutionnels qui encadrent le scrutin.

Ce que montre la simulation des résultats de 2026

C’est seulement à ce stade que la simulation prend tout son sens. Si l’on applique aux résultats des législatives de 2026 les règles de calcul utilisées en 2016, les électeurs ne changent évidemment pas de choix. Les voix restent les mêmes et le classement des partis reste identique. En revanche, la répartition des sièges évolue.

Le PAM passerait ainsi de 97 à 107 sièges, tandis que l’Alliance de la gauche, qui obtient 8 sièges avec la méthode actuelle, n’en obtiendrait que 2 selon cette simulation.

Simulation des résultats de 2026 avec les règles de 2016.

Cette comparaison permet de comprendre très concrètement ce qui est en jeu. À votes identiques, deux règles électorales différentes peuvent produire deux répartitions différentes des sièges.

Mais cela ne signifie pas que l’une des deux méthodes «change» le vote des électeurs. Elle change la manière dont ce vote est converti en représentation parlementaire.

Le véritable débat: quelle représentation veut-on?

Le débat peut donc être posé autrement. Faut-il privilégier un système qui concentre davantage les sièges entre les principales forces politiques? Ou faut-il permettre à un plus grand nombre de sensibilités d’accéder à la représentation parlementaire, même avec un poids électoral plus limité?

C’est également dans cette logique qu’il faut aborder la question du seuil électoral. Un seuil peut limiter le nombre de formations représentées et concentrer davantage les sièges. Mais les voix obtenues par les listes qui restent sous ce seuil ne participent alors pas à la répartition des sièges.

Le choix porte donc sur un équilibre entre deux objectifs: favoriser une représentation parlementaire plus concentrée et permettre une représentation plus large du pluralisme politique.

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Il serait toutefois excessif d’assimiler automatiquement pluralisme et fragmentation. Le fait que plusieurs sensibilités soient représentées ne signifie pas, à lui seul, que l’institution est incapable de fonctionner. La pluralité peut aussi être considérée comme une traduction de la diversité des choix exprimés dans les urnes.

Au fond, le quotient électoral ne décide pas de ce que les électeurs ont voté. Ce choix appartient aux électeurs et reste inscrit dans les résultats du scrutin.

Le quotient intervient ensuite, dans une autre opération. Il détermine comment ces choix seront transformés en sièges.

C’est donc là que se situe le véritable débat. Non pas sur l’existence d’une volonté populaire qui serait «déformée» par le quotient, mais sur la manière dont le système électoral choisit de représenter cette volonté dans une institution de 395 députés.